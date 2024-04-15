Ενθουσιασμό προκάλεσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου όταν χόρεψε ποντιακούς χορούς στην Τραπεζούντα, που είναι γενέτειρά του, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Οι κάτοικοι επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στον νικητή των δημοτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς επισκέφθηκε διάφορα χωριά, ενώ συγκίνησε πολύ κόσμο. «Η ομοιότητα με άλλο πρόσωπο που τραγουδάει και χορεύει και επίσης κατάγεται από τη Μαύρη Θάλασσα είναι συμπτωματική» σχολίασε χαριτολογώντας ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚΠ) έχουν κατηγορήσει τον Ιμάμογλου ότι είναι "Έλληνας", παρόλα αυτά κέρδισε θριαμβευτικά τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη φορά.

Πηγή: skai.gr

