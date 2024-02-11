Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 9 Πακιστανούς στο νοτιοανατολικό Ιράν

Τρεις ένοπλοι, η ταυτότητα των οποίων παραμένει άγνωστη, πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 9 Πακιστανούς και τραυμάτισαν άλλους 3, στο νοτιοανατολικό Ιράν σήμερα, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και αναμετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με αξιωματούχο των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ωστόσο, με νεότερο τηλεγράφημά του, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι το πρακτορείο Tasnim απέσυρε την είδηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

