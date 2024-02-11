Λογαριασμός
Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 9 Πακιστανούς στο νοτιοανατολικό Ιράν

Η επίθεση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχου περιστατικού τον περασμένο μήνα, στο οποίο 9 Πακιστανοί εργάτες έχασαν τη ζωή τους.

Ιράν

Τρεις ένοπλοι, η ταυτότητα των οποίων παραμένει άγνωστη, πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 9 Πακιστανούς και τραυμάτισαν άλλους 3, στο νοτιοανατολικό Ιράν σήμερα, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και αναμετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με αξιωματούχο των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ωστόσο, με νεότερο τηλεγράφημά του, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι το πρακτορείο Tasnim απέσυρε την είδηση. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιράν
