Τουρκία: Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων του PKK σε Ιράκ και Συρία

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον 71 θέσεων κούρδων μαχητών σε Συρία και Ιράκ, με αποτέλεσμα «να εξουδετερωθούν συνολικά 59 τρομοκράτες», ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο «εξουδετέρωση» για να υποδηλώσουν ότι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν 48 στόχους στη βορειοανατολική Συρία το τελευταίο διήμερο. Υπογράμμισε πως χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) για να πλήξουν μη στρατιωτικούς στόχους – όπως νοσοκομεία, πρατήρια καυσίμων, σιταποθήκες, εργοστάσια επεξεργασίας σιτηρών, κατοικίες, κτλ. – προκαλώντας σημαντικές απώλειες. Ορισμένες από τις πληγείσες υποδομές καταστράφηκαν ολοσχερώς και τουλάχιστον 20 άμαχοι σκοτώθηκαν, αναφέρει.

Η Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος στη βορειοανατολική Συρία ανακοίνωσε ότι εξαιτίας των τουρκικών αεροπορικών επιδρομών καταστράφηκε μια κλινική για διαβητικούς στο Κομπάνι. «Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον (μη στρατιωτικών) υποδομών θα επιτείνουν την ανθρωπιστική τραγωδία στη βορειοανατολική Συρία» επισημαίνει, αφού οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με σοβαρή επισιτιστική κρίση και ελλείψεις καυσίμων.

Η Τουρκία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εδάφη του Ιράκ και της Συρίας σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν την Παρασκευή και το Σάββατο μαχητές του PKK εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ιράκ, σκοτώνοντας 12 τούρκους στρατιωτικούς. Οι επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχουν ενταθεί τις τελευταίες 36 ώρες, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεσμευόμενος ότι θα εκδικηθεί για τους «μάρτυρες» που θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες διεξάγει ένοπλο αγώνα κατά του τουρκικού κράτους, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από αρκετά κράτη και διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία θεωρεί το PKK απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η Άγκυρα ελέγχει περιοχές στη βόρεια Συρία και διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ιράκ, με στόχο – όπως υποστηρίζει – να απωθήσει μακριά από τα σύνορά της μαχητές του PKK και ομάδων που συνδέονται με αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.