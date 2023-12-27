«Θαύμα» σε έναν αμερικανικό αυτοκινητόδρομο: ένας άνδρας βρέθηκε ζωντανός την Τρίτη, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του επί μία εβδομάδα, κάτω από μια γέφυρα, καταφέρνοντας να επιβιώσει χάρη στο νερό της βροχής, μέχρι που δύο ψαράδες είδαν κατά τύχη τα συντρίμμια.

Οι δύο άνδρες περίμεναν να τσιμπήσουν τα ψάρια σε έναν ποταμό της Ιντιάνα, κοντά στο Σικάγο, όταν διέκριναν ένα αντικείμενο να λαμπυρίζει στο σημείο όπου τα νερά κυλούν κάτω από μια γέφυρα του Αυτοκινητόδρομου 94, ενός κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών με τις πεδιάδες των βόρειων ΗΠΑ. Όταν πλησίασαν, είδαν έναν νεαρό άνδρα, εγκλωβισμένο στο κάθισμα του οδηγού, στριμωγμένο πίσω από τον ανοιγμένο αερόσακο.

«Τη στιγμή που άγγιξα τον ώμο του, γύρισε το κεφάλι, ξύπνησε. Ήταν ζωντανός και καταχαρούμενος που μας έβλεπε», αφηγήθηκε ο ένας από τους άνδρες, ο Μάριο Γκαρσία που είχε πάει για ψάρεμα με τον γαμπρό του. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κανέναν τόσο ανακουφισμένο», πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν με δυσκολία να ανασύρουν τον 27χρονο άνδρα. Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνονται τα συντρίμμια του οχήματος, στο πρανές, ανάμεσα στον ποταμό και τη βάση της γέφυρας.

Μετά τον απεγκλωβισμό του ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο. Φέρει σοβαρά τραύματα και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ανέφερε ο Γκλεν Φάιφιλντ, ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιντιάνα.

«Είναι θαύμα που αυτός ο κύριος είναι ζωντανός σήμερα και που αυτοί οι δύο κύριοι πήγαν στο ρυάκι», πρόσθεσε.

Για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, το ημιφορτηγό του 27χρονου βρέθηκε από τον αυτοκινητόδρομο κάτω από το γεφυράκι. Από το οδόστρωμα της γέφυρας ήταν σχεδόν αδύνατον να διακρίνει κανείς τα συντρίμμια.

Ο νεαρός άνδρας είπε στους σωτήρες του ότι ήταν παγιδευμένος μέσα στο όχημα από την περασμένη Τετάρτη και δεν κατάφερνε να φτάσει το κινητό του τηλέφωνο. «Είπε ότι φώναζε, ούρλιαζε αλλά κανείς δεν τον άκουγε».

Χρωστά πιθανότατα τη σωτηρία του στις ήπιες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν αυτές τις ημέρες στην περιοχή, όμως τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη αναμενόταν κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και «χωρίς αμφιβολία δεν θα άντεχε για άλλη μία ημέρα», είπε ο Μάριο Γκαρσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

