Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε «ανήσυχη» χθες Δευτέρα μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Washington Post το οποίο αποκαλύπτει, έπειτα από ανάλυση θραυσμάτων, πως ο στρατός του Ισραήλ χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου αμερικανικής κατασκευής σε πλήγματα του πυροβολικού στον νότιο Λίβανο τον Οκτώβριο με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν σπίτια.

«Είμαστε ενήμεροι για το άρθρο αυτό και βεβαίως ανησυχούμε. Θα θέσουμε ερωτήματα για να μάθουμε λίγα περισσότερα», είπε σε δημοσιογράφους ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου, εξ ορισμού εμπρηστικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται εναντίον αμάχων ή πολιτικών στόχων, πάντως όχι εναντίον στρατιωτικών στόχων, δυνάμει του Τρίτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων (CCW) που υπογράφτηκε το 1980 στη Γενεύη.

Υπάρχουν επίσης άλλες περιπτώσεις «νόμιμης» χρήσης των πυρομαχικών λευκού φωσφόρου, όπως είναι «ο φωτισμός» του πεδίου ή η δημιουργία «παραπετασμάτων καπνού για την κάλυψη κινήσεων», υπενθύμισε ο Τζον Κέρμπι.

«Οποτεδήποτε προμηθεύουμε υλικό όπως ο λευκός φώσφορος σε άλλον στρατό το κάνουμε προσδοκώντας πλήρως πως θα χρησιμοποιηθεί για νόμιμους σκοπούς βάσει του δικαίου του πολέμου», πρόσθεσε.

«Ο λευκός φώσφορος μπορεί να χρησιμοποιείται με νόμιμο τρόπο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά όχι εναντίον αμάχων», θύμισε επίσης ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας κι αυτός πως η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να συγκεντρώσει «περαιτέρω πληροφορίες».

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ κι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον θα το στηρίξει στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ εδώ κι εβδομάδες πως χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου σε πλήγματα εναντίον μαχητών του κινήματος Χεζμπολά στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές.

Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία ανέφερε από την πλευρά της πως διαθέτει «αποδείξεις για παράνομη χρήση από το Ισραήλ (πυρομαχικών) λευκού φωσφόρου μεταξύ της 10ης και της 16ης Οκτωβρίου» και ζήτησε να διενεργηθεί «έρευνα για έγκλημα πολέμου».

Στα μέσα Οκτωβρίου, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ πως χρησιμοποίησε πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

«Διαψεύδουμε τις κατηγορίες αυτές», είναι «αναμφίβολα ψευδείς», δήλωσε τότε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.