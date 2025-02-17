Λογαριασμός
Πολυτελές ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετέτρεψε βυζαντινή στέρνα 1.500 ετών, σε σπα και κέντρο μασάζ

Ξενοδοχείο 5 αστέρων κατασκεύασε σαλόνια μασάζ με ειδικά διαμερίσματα στο υπόγειο του ξενοδοχείου - Οι υπηρεσίες μασάζ και σπα για 40 λεπτά χρεώνονται 200 ευρώ

σπα

Ιστορικής αξίας βυζαντινή κινστέρνα, η ηλικία της οποίας εκτιμάται περίπου 1.500 ετών, δίπλα στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε από γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων σε σπα και κέντρο μασάζ, σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιεύονται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η εν λόγω επιχείρηση τοποθέτησε μέσα στη στέρνα μια πισίνα και κατασκεύασε σαλόνια μασάζ με ειδικά διαμερίσματα στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες μασάζ και σπα για 40 λεπτά χρεώνονται 200 ευρώ.

spa

Κατόπιν των καταγγελιών και της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, ο τοπικός δήμος της περιφέρειας Φατίχ σφράγισε την επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

