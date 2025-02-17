Ιστορικής αξίας βυζαντινή κινστέρνα, η ηλικία της οποίας εκτιμάται περίπου 1.500 ετών, δίπλα στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε από γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων σε σπα και κέντρο μασάζ, σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιεύονται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η εν λόγω επιχείρηση τοποθέτησε μέσα στη στέρνα μια πισίνα και κατασκεύασε σαλόνια μασάζ με ειδικά διαμερίσματα στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες μασάζ και σπα για 40 λεπτά χρεώνονται 200 ευρώ.

Κατόπιν των καταγγελιών και της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, ο τοπικός δήμος της περιφέρειας Φατίχ σφράγισε την επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

