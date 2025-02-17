Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τα ευρωπαϊκά κράτη να διευκρινίσουν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας είναι διατεθειμένα να προσφέρουν στην Ουκρανία για να διασφαλίσουν μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία και πώς οι σύμμαχοι θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που τα στρατεύματά τους δεχθούν επίθεση από τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να λάβει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις εγγυήσεις προς το Κίεβο και να αποτρέψουν την επιθετικότητα της Μόσχας στο μέλλον, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να γνωρίζουν πόσο πρόθυμοι είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους να παρέχουν στρατεύματα στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ποια υποστήριξη από τις ΗΠΑ θεωρούν απαραίτητη για να καταστεί αυτό εφικτό και τι μπορούν να κάνουν τώρα για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία, ο απόστρατος στρατηγός Κιθ Κέλογκ, αναμένεται να συζητήσει αυτά τα ζητήματα στη διάρκεια συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες. Ο Κέλογκ επιδιώκει να λάβει απόψεις από τους συμμάχους πριν παρουσιάσει τις επιλογές των ΗΠΑ στον πρόεδρο.

Οι συζητήσεις έρχονται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοβουλία του Τραμπ να ξεκινήσει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία.

Καθώς οι ΗΠΑ κινούνται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν τελικά να καθορίσουν τις ισορροπίες στην ασφάλειά της για τα επόμενα χρόνια, εάν δεν καταρτίσει γρήγορα ένα σχέδιο.

Μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών θα συναντηθεί στο Παρίσι τη Δευτέρα για να αρχίσει να διαμορφώνει την απάντησή της, μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα, όπου διαμήνυσαν ότι υπάρχει όριο στο πόσα είναι διατεθειμένες να κάνουν οι ΗΠΑ.

Η Αναλένα Μπέρμποκ, υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, είπε ότι η ευρωπαϊκή απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα μεγάλο νέο αμυντικό πακέτο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εν τω μεταξύ, δεσμεύτηκε σε άρθρο του στη Monday’s Telegraph να στείλει βρετανικά ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία εάν χρειαστεί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Για να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τους συμμάχους να διευκρινίσουν ποιον επιπλέον εξοπλισμό μπορούν να στείλουν στην Ουκρανία και ποια μέτρα μπορούν να λάβουν για να επιβάλουν πιο αποτελεσματικά τις υπάρχουσες κυρώσεις και να στοχεύσουν οντότητες σε τρίτες χώρες που βοηθούν τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να γνωρίζουν εάν η ΕΕ μπορεί να προσφέρει στην Ουκρανία μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά του μπλοκ καθώς προχωρά προς την ένταξή της.

Οι Financial Times ανέφεραν πρώτοι την ύπαρξη ενός ερωτηματολογίου των ΗΠΑ προς την Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

