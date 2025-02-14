Το μεγάλο κεφάλαιο της Τουρκίας ζητά κράτος δικαίου

Η Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Τουρκίας, η γνωστή TÜSİAD, κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση της Ένωσης επέκρινε ανοικτά την τουρκική κυβέρνηση για διαφθορά, δικαστική ασυνέπεια, και θεσμική παρακμή, προτρέποντας τη δικαστική ανεξαρτησία να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα του κοινού.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η πανίσχυρη Ένωση των πλουσιότερων βιομηχάνων και επιχειρηματιών της χώρας βάζει στο στόχαστρό της την τουρκική κυβέρνηση. Χθες, όμως, η κριτική κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων που ταλανίζουν τη σημερινή Τουρκία. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της TÜSİAD Ομέρ Αράς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ορχάν Τουράν, που ήταν ομιλητές στη χθεσινή γενική συνέλευση, απαρίθμησαν ένα-ένα τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά, όπως ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, οι διορισμοί διαχειριστών στους δήμους, οι γυναικοκτονίες, τα καταστροφικά εργατικά ατυχήματα, η εκτεταμένη διαφθορά και οι συλλήψεις πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και δημάρχων. Πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα, είπε ο Ορχάν Τουράν, βρίσκεται η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο νομικό σύστημα και η ανάγκη αποκατάστασης του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Μια Ένωση με μακρά ιστορία

Η Ένωση των ισχυρότερων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών της Τουρκίας έχει μακρά ιστορία, ιδρύθηκε το 1971 και απαριθμεί σήμερα 1.300 μέλη, ανάμεσα στα οποία τις οικογένειες Κοτς και Σαμπαντζί. Με την άνοδο του Ταγίπ Ερντογάν στην εξουσία και την ανάδυση των νέων επιχειρηματιών με μουσουλμανικό υπόβαθρο, δημιουργήθηκε η εναλλακτική Ένωση Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Τουρκίας, η ΜÜSİAD, που υποστηρίζεται από το κυβερνών κόμμα.

Έντονη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης

Οι χθεσινές δηλώσεις των στελεχών της TÜSIAD προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ο οποίος, αν και παραδέχτηκε ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εκφράζουν τις απόψεις τους, οι προσπάθειές τους τόνισε, να κατευθύνουν τη δικαιοσύνη και την πολιτική «είναι αντίθετες με το πνεύμα της δημοκρατίας και την αρχή του κράτους δικαίου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.