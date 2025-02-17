Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να παραχωρήσει την εξουσία στη Γάζα για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός

Η Χαμάς έδειξε προθυμία να σταματήσει να κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ, σε ένα άνοιγμα που συνέπεσε χρονικά με τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να παραταθεί η αρχική κατάπαυση του πυρός και να συμφωνηθούν όροι για μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Δεν είναι απαραίτητο για τη Χαμάς να είναι μέρος της πολιτικής και διοικητικής κατάστασης στην επόμενη φάση της Γάζας, ειδικά αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κασίμ στην τηλεόραση Al Arabiya.

Η απόφαση αυτή θα ικανοποιούσε ένα από τα αιτήματα του Ισραήλ προς τη Χαμάς, που θα επέτρεπε την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, όταν η τρέχουσα λήξει στις αρχές του επόμενου μήνα. Ωστόσο, ένα άλλο αίτημα είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς, όρος που η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι θα ικανοποιήσει.

Ορισμένοι ισραηλινοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι το να επιτραπεί στη Χαμάς να συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατιωτική δύναμη εκτός κυβέρνησης θα επιτρέψει στην ομάδα να «αντιγράψει» το ρόλο που διαδραματίζει η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή στη χώρα τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται επίσημα στην ηγεσία. Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της ομάδας στα τέλη του περασμένου έτους βοήθησε να ανοίξει ο Λίβανος το δρόμο για να διορίσει τον πρώτο του πρόεδρο μετά το 2022 τον περασμένο μήνα.

Η άρνηση του Ισραήλ να δηλώσει ποια θεωρεί αποδεκτή εναλλακτική κυβέρνηση αντί της Χαμάς θολώνει περαιτέρω τις μεταπολεμικές προοπτικές στη Γάζα, απορρίπτοντας τις προτάσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης, να εμπλακεί.

Η αμφιλεγόμενη πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας στο εξωτερικό για να ανοίξει ο δρόμος για την πολυετή ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο περιοχής απορρίφθηκε από τους Παλαιστίνιους και επικρίθηκε από πολλούς ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

«Δεν είμαστε προσκολλημένοι στην εξουσία», δήλωσε ο Κασίμ. «Η έναρξη της πραγματικής ανοικοδόμησης δεν εξαρτάται απαραίτητα από το αν η Χαμάς θα είναι μέρος αυτών των αποφάσεων».

Με την αρχική εκεχειρία έξι εβδομάδων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να πλησιάζει στο τέλος της, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε την Κυριακή την αισιοδοξία του ότι οι συνομιλίες της δεύτερης φάσης, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, θα προχωρήσουν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του τη Δευτέρα το βράδυ για να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι «το Ισραήλ θα καταστρέψει τις στρατιωτικές και κυβερνητικές ικανότητες της Χαμάς», με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει τη Χαμάς εμπόδιο για κάθε μελλοντική ειρήνη.

Η Χαμάς, όπως και η Χεζμπολάχ, έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες και πολεμά το Ισραήλ από τότε που επιτέθηκε στη χώρα τον Οκτώβριο του 2023.

