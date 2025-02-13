Ομάδες του Αντιτρομοκρατικού Τμήματος της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης συνέλαβαν τον Αντιδήμαρχο του Καρτάλ Cemalettin Yüksel και τον Αντιδήμαρχο του Ατασεχίρ Livan Gür και άλλους 8 υπόπτους καθώς, όπως αναφέρει το Haberturk, διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιούνται στη δομή του Λαϊκού Δημοκρατικού Κογκρέσου της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK.

Όπως έγινε γνωστό, οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν στο κόμμα DEM.

Στην έρευνα, σημειώθηκε ότι ο αντιδήμαρχος του Καρτάλ, Cemalettin Yuksel ταυτοποιήθηκε ότι είχε επαφή με 313 υπόπτους και ο αντιδήμαρχος του Ατασεχίρ, Livan Gür ταυτοποιήθηκε ότι είχε επαφή με 52 υπόπτους.

Διαπιστώθηκε ότι 8 από τους υπόπτους με τους οποίους επικοινώνησαν οι Yuksel και Gür αναζητούνταν για το αδίκημα του «μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης» και 8 ήταν στη φυλακή για το ίδιο αδίκημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.