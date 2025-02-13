Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κωνσταντινούπολη: 10 συλλήψεις για τρομοκρατία - Aνάμεσά τους 2 αντιδήμαρχοι

Διαπιστώθηκε ότι 8 από τους υπόπτους με τους οποίους επικοινώνησαν οι 2 αντιδήμαρχοι αναζητούνταν για το αδίκημα του «μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης»

PKK

Ομάδες του Αντιτρομοκρατικού Τμήματος της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης συνέλαβαν τον Αντιδήμαρχο του Καρτάλ Cemalettin Yüksel και τον Αντιδήμαρχο του Ατασεχίρ Livan Gür και άλλους 8 υπόπτους καθώς, όπως αναφέρει το Haberturk, διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιούνται στη δομή του Λαϊκού Δημοκρατικού Κογκρέσου της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK.

Όπως έγινε γνωστό, οι ύποπτοι δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν στο κόμμα DEM.

Στην έρευνα, σημειώθηκε ότι ο αντιδήμαρχος του Καρτάλ, Cemalettin Yuksel ταυτοποιήθηκε ότι είχε επαφή με 313 υπόπτους και ο αντιδήμαρχος του Ατασεχίρ, Livan Gür ταυτοποιήθηκε ότι είχε επαφή με 52 υπόπτους.

Διαπιστώθηκε ότι 8 από τους υπόπτους με τους οποίους επικοινώνησαν οι Yuksel και Gür αναζητούνταν για το αδίκημα του «μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης» και 8 ήταν στη φυλακή για το ίδιο αδίκημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Κούρδοι PKK
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark