Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού το πρωί της Δευτέρας. «Θα υπάρξει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τα οποία θα συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Ο Πρωθυπουργός ανυπομονεί να συναντηθεί σύντομα με τον Πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε την ειδική σχέση μας σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων και ασφάλειας. Ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα».

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού είπε επίσης στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο Στάρμερ θα παροτρύνει τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στο ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Πηγή: skai.gr

