Περού: Έκλεισαν δεκάδες λιμάνια εξαιτίας ασυνήθιστα ψηλών κυμάτων

Οι αρχές του Περού έκλεισαν 33 από τα 121 λιμάνια της χώρας μέχρι την Κυριακή, λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής που αποδίδεται σε καταιγίδες που έπληξαν την προηγούμενη εβδομάδα τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, με ακραία κύματα να σαρώνουν παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας.

«Από τα 121 λιμάνια, 33 έκλεισαν», δήλωσε ο Γιάκομο Μορότε, επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφερόμενος στο φαινόμενο το οποίο αποδίδεται «στις καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στο βόρειο ημισφαίριο, ιδίως στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας».

«Αυτά τα κύματα (από την Καλιφόρνια) έφθασαν στις ακτές μας σε τρεις ημέρες περίπου», συμπλήρωσε.

Το περουβιανό Πολεμικό Ναυτικό εκτιμά ότι το ύψος των κυμάτων σε περιοχές όπου συνήθως δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα, ενδέχεται ακόμη και να διπλασιαστεί.

Στο Καγιάο, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Λίμα, κύματα ύψους σχεδόν δύο μέτρων προκάλεσαν πλημμύρες και υποχρέωσαν κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Canal N.

Πελώρια κύματα έπληξαν την προηγούμενη εβδομάδα παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, παρασύροντας κατοίκους και οχήματα. Βίντεο από την πόλη Βεντούρα κατέγραψε τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα παρέσυρε ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν σε παραλιακό δρόμο, ενώ αναφέρθηκαν οκτώ τραυματισμοί.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει την ένταση ή/και τη συχνότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.