Άλλα επτά άτομα ύποπτα για κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ συνελήφθησαν στην Τουρκία, δύο μήνες έπειτα από ένα μεγάλο κύμα συλλήψεων, μετέδωσε σήμερα Τρίτη το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ και δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορούνται ότι έδωσαν στη Μοσάντ έναντι αμοιβής πληροφορίες για εγκαταστημένους στην Τουρκία «πολίτες και επιχειρήσεις της Μέσης Ανατολής», μετέδωσε το Anadolu επικαλούμενο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Τριάντα τέσσερα πρόσωπα, ύποπτα κυρίως ότι βοηθούσαν τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών να ετοιμάσουν απαγωγές στο τουρκικό έδαφος, είχαν ήδη συλληφθεί στις αρχές Ιανουαρίου σε όλη την Τουρκία.

#BREAKING 7 suspects, including special detective, who allegedly sold data they obtained to Mossad, detained in joint operation by Turkish intel, police: Security sources pic.twitter.com/QTYaFvk2CG — Anadolu English (@anadoluagency) March 5, 2024

Το γραφείο του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης είχε δήλωσει πως άλλοι 12 ύποπτοι, κατηγορούμενοι για τους ίδιους λόγους, εξακολουθούν να καταζητούνται.

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι ύποπτοι, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, είχαν στρατολογηθεί στο πλαίσιο «επιχειρήσεων με στόχο Παλαιστινίους και τις οικογένειές τους».

«Δεν είναι παρά η αρχή... Θα μάθετε την Τουρκία από την καλή», είχε προειδοποιήσει μερικές ημέρες αργότερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος στο Ισραήλ.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει πως δεν υπάρχει «καμιά διαφορά» ανάμεσα στο ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάζου και τον Αδόλφο Χίτλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

