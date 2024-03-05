Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χώρες της Καραϊβικής ανανεώνουν το κάλεσμα προς τον βασιλιά Κάρολο Γ' να απολογηθεί για το ρόλο προγόνων του και γενικότερα του θεσμού της μοναρχίας στο δουλεμπόριο, καθώς επίσης να προβεί στην καταβολή αποζημιώσεων.

«Ο βασιλιάς έχει μια ευκαιρία όχι μόνο να απολογηθεί, αλλά και να έχει χρόνο να δημιουργήσει την αρχιτεκτονική της αλλαγής και την αρχιτεκτονική της διαπραγμάτευσης που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στα πράγματα», δήλωσε στο βρετανικό Sky News ο Έρικ Φίλιπς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Caricom (κοινότητας εθνών Καραϊβικής), που απαρτίζεται από 20 κράτη της περιοχής.

«Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα, δεδομένων όσων συμβαίνουν παγκοσμίως ως προς το θέμα της δικαιοσύνης, με το κίνημα Black Lives Matter, τα ανθρώπινα δικαιώματα - είναι κάτι πρέπον για εκείνο να κάνει», πρόσθεσε ο κ. Φίλιπς.

Το κίνημα υπέρ των αποζημιώσεων στην Καραϊβική έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πέρυσι ο Κάρολος να πει απευθυνόμενος στους ηγέτες της Κοινοπολιτείας: «Δεν μπορώ να περιγράψω τα βάθη της προσωπικής μου θλίψης για τα δεινά που υπέστησαν τόσοι πολλοί, καθώς συνεχίζω να εμβαθύνω τη δική μου κατανόηση του διαρκούς αντίκτυπου της δουλείας».

Παρ' όλα αυτά δεν ζήτησε συγνώμη όπως απαιτούσαν πολλοί. Το ίδιο έκανε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ όταν σε ομιλία στην Τζαμάικα το 2022 είχε πει: «Η δουλεία ήταν αποτρόπαιη και δε θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει γνωστοποιήσει πως ο βασιλιάς υποστηρίζει την έρευνα που έχει ξεκινήσει για τις διασυνδέσεις του βρετανικού στέμματος με το διατλαντικό δουλεμπόριο.

Τα Εθνικά Αρχεία και έρευνα από ιστορικούς και δημοσιογράφους έχουν καταγράψει αυτούς τους δεσμούς, όπως την ίδρυση της Βασιλικής Αφρικανικής Εταιρείας με τη βοήθεια του Καρόλου Β' στα μέσα του 17ου αιώνα. Ο οργανισμός αυτός μετέφερε στην Αμερική σχεδόν 200.000 σκλάβους από την Αφρική.

Από τα αρχειακά έγγραφα έχει επίσης προκύψει πως λίγα χρόνια αργότερα, στα τέλη του ίδιου αιώνα, ο Γουλιέλμος Γ' της Οράγγης έλαβε δωρεά χιλίων λιρών ως μετοχές στη Βασιλική Αφρικανική Εταιρεία από τον διαβόητο δουλέμπορο Έντουαρντ Κόλστον, το άγαλμα του οποίου γκρεμίστηκε από διαδηλωτές στο Μπρίστολ το 2020 και σύρθηκε μέχρι το λιμάνι της πόλης για να πεταχτεί στη θάλασσα.

Η πίεση επί του Καρόλου εντείνεται και από την κίνηση αριστοκρατικών οικογενειών αλλά και του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλεξάνδρου της Ολλανδίας να απολογηθούν για το ρόλο των προγόνων τους στη δουλεία.

Η ανακίνηση του θέματος έρχεται ενόψει της ετήσιας Ημέρας της Κοινοπολιτείας στις 11 Μαρτίου. Στην καθιερωμένη Θεία Λειτουργία για την ημέρα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ τον Κάρολο που συνεχίζει τη θεραπεία για καρκίνο θα εκπροσωπήσει η βασίλισσα Καμίλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.