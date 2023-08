Τουρκία: Έντονες αντιδράσεις για το ομοίωμα Ερντογάν με σημαία των ΛΟΑΤΚΙ στη Στοκχόλμη

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της Τουρκίας με τη Σουηδία μετά την «προκλητική ενέργεια» όπως αποκάλεσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τη συμμετοχή Κούρδων διαδηλωτών σε συγκέντρωση ΛΟΑΤΚΙ στην Στοκχόλμη, οι οποίοι έφεραν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που κρατούσε σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolou, η Τουρκία καταδίκασε το Σάββατο «με τον πιο έντονο τρόπο μια νέα πρόκληση από την τρομοκρατική οργάνωση PKK στη Σουηδία» με στόχο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Turkey's foreign ministry has reacted angrily to the display of an effigy of President Erdoğan at Stockholm Pride, adding to tensions ahead of Turkey's ratification of Sweden's NATO accession bid. @realrojkom | #PrideMarch | #LGBT | #StockholmPride https://t.co/Tit6jF2mdt