Ισχυρές καταιγίδες και αμμοθύελλες έπληξαν το Ντουμπάι - Προειδοποιήσεις από τις Αρχές (Βίντεο)

Αντιμέτωπες με ισχυρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και αμμοθύελλες ήρθαν χθες Σάββατο ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ). Η αστυνομία και οι μετεωρολόγοι προέτρεψαν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Heavy sand storm in the Dubai, UAE 🇦🇪 TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/3Jvnhbe9Jg

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCMS) εξέδωσε προειδοποίηση στις 12.36 το μεσημέρι του Σαββάτου, ειδοποιώντας τους πολίτες να περιμένουν δύσκολες καιρικές συνθήκες από τις 13:00 έως τις 20:00.

Η πρόγνωση του καιρού προέβλεπε ταχύτητα ανέμου έως και 45 χιλιόμετρα την ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της Αλ Αΐν.

The terrifying winds storm in Sharjah of United Arab Emirates 🇦🇪 (05.08.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/JxiGWlxTea