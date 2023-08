Πόλεμος στην Ουκρανία: Κλιμακώνονται τα αντίποινα με μπαράζ επιθέσεων από τη Μόσχα - Πλήγματα σε γέφυρες στην Κριμαία από το Κίεβο

Κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες η ένταση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας με μπαράζ πυραυλικών και από τις δύο χώρες. Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στο ρωσικό ναυτικό στόλο τα τελευταία 24ωρα έχει προκαλέσει την οργή των Ρώσων οι οποίοι υποσχέθηκαν αντίποινα διά στόματος του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Η Ουκρανία φαίνεται αποφασισμένη να κλιμακώσει τις επιθέσεις της προς τη Μόσχα. Το μεσημέρι της Κυριακής το ρωσικό πρακτορείο Ria επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της προσαρτηθείσας χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ, μετέδωσε ότι η οδική γέφυρα Τσόνχαρ που συνδέει την ηπειρωτική Ουκρανία με την Κριμαία καταστράφηκε από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα. Η Ουκρανία είχε προηγούμενα πλήξει την ίδια γέφυρα τον Ιούνιο, καθώς είναι ένα από τα μετρημένα στα δάκτυλα, σημεία διέλευσης μεταξύ της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία αναπληρωτή επικεφαλής της περιφέρειας Χερσώνα. Βλαντιμίρ Σάλντο επισήμανε με τη σειρά του ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε δύο γέφυρες προς την Κριμαίααπό πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow που προμηθεύτηκε η Ουκρανία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση είχε στόχο αμάχους και δεν επηρέασε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτά τα χτυπήματα δεν κάνουν τίποτα για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε. «Αποφάσισαν να πάρουν μικροεκδίκηση από τους αμάχους και αυτούς που τώρα μετακινούνται στην περιοχή της Χερσώνας», πρόσθεσε ο Σάλντο.

Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία ηγέτης είπε ότι οι πύραυλοι δεν προκάλεσαν δομικές ζημιές στη γέφυρα Τσονχάρ, η οποία συνδέει την Χερσώνα και την Κριμαία. Η γέφυρα είναι πλέον κλειστή, αλλά ο Σάλντο προέβλεψε ότι θα ανοίξει ξανά μέχρι το τέλος της ημέρας.

Συναγερμός σημαίνει επίσης στη Μόσχα στις 11 το πρωί της Κυριακής, καθώς το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει πως κατέρριψε στην περιοχή Ποντόλσκ ουκρανικά drone, τα οποία κατευθύνονταν προς διάφορα σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας. Το διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο αναστέλλει για μιάμιση ώρα τις πτήσεις του, μετά την τρίτη επίθεση που δέχεται η Μόσχα μέσα σε μια βδομάδα.

Πλήγμα όμως κατάφεραν οι ουκρανικές Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής και σε πανεπιστήμιο του Ντονέτσκ. Ο αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, Αλεξέι Κοστρουμπίτσκι, κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για τη χρήση πυρομαχικών διασποράς κατά το βομβαρδισμό που προκάλεσε την πυρκαγιά.

