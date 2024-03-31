Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δώδεκα τραυματίσθηκαν σήμερα στην Τουρκία στη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των δημοτικών εκλογών στο Ντιγιάρμπακιρ, την κύρια κουρδική πόλη στη νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Diyarbakır Sur'da oy verme işlemi devam ederken taraflar arasında silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı pic.twitter.com/81yo2jlRJZ March 31, 2024

«Συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε δύο ομάδες στη διάρκεια των σημερινών εκλογών με αποτέλεσμα ένα νεκρό και δώδεκα τραυματίες», δήλωσε επίσης ένας αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν σε χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ντιγιάρμπακιρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

