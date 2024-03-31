Λογαριασμός
Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Ένας νεκρός και δώδεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν σε χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ντιγιάρμπακιρ

Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Ένας νεκρός και δώδεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δώδεκα τραυματίσθηκαν σήμερα στην Τουρκία στη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των δημοτικών εκλογών στο Ντιγιάρμπακιρ, την κύρια κουρδική πόλη στη νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

«Συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε δύο ομάδες στη διάρκεια των σημερινών εκλογών με αποτέλεσμα ένα νεκρό και δώδεκα τραυματίες», δήλωσε επίσης ένας αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν σε χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ντιγιάρμπακιρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τουρκία Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία
