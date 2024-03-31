Ισραήλ: Η αστυνομία σκότωσε το δράστη επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό λεωφορείων

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματίσει δύο ανθρώπους σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι στον κύριο σταθμό λεωφορείων της Μπερσεβά, πόλης στο νότιο Ισραήλ.

Γιατροί ανέφεραν πως περιέθαλψαν έναν 20χρονο άνδρα, ο οποίος είχε δεχθεί «χτύπημα με μαχαίρι», πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ένα άλλο πρόσωπο τραυματίσθηκε επίσης ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ήταν ένας νεαρός άραβας Βεδουίνος και ισραηλινός πολίτης, η φυλή του οποίου προέρχεται από τη Νεγκέβ, ερημική περιοχή της οποίας η Μπερσεβά είναι η μεγαλύτερη πόλη.

Central bus station Beer Sheva, Israel: Stabbing attack earlier sunday morning:. One injured. Attacker neutralized pic.twitter.com/VnCrLKwEJH — Brian BJ (@iamBrianBJ) March 31, 2024

Σειρά φονικών επιθέσεων με μαχαίρι έχει σημειωθεί στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την αρχή του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, ο οποίος ξέσπασε με τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς εκείνη την ημέρα στο ισραηλινό έδαφος.

Περίπου 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 32.700 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος που βρίσκεται από το 2007 στην εξουσία στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

