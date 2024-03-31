Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την προγραμματισμένη εαρινή κατάταξη κληρωτών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με το οποίο έως 150.000 πολίτες καλούνται να εκτελέσουν τη στρατιωτική θητεία τους, σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Όλοι οι άρρενες στη Ρωσία οφείλουν να εκτελέσουν στρατιωτική θητεία διάρκειας ενός έτους από την ηλικία των 18 ετών.

Τον Ιούλιο, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ψήφισε να αυξηθεί η μέγιστη ηλικία στρατολόγησης στα 30 από τα 27 έτη. Η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία είναι ένα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, όπου πολλοί κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν να παραλάβουν τα χαρτιά της στρατολογίας κατά τις δύο ετήσιες περιόδους στρατολόγησης.

Οι στρατεύσιμοι δεν μπορούν να αναπτυχθούν νομίμως για να πολεμήσουν εκτός Ρωσίας και είχαν εξαιρεθεί από μια περιορισμένη επιστράτευση το 2022, στο πλαίσιο της οποίας είχαν επιστρατευθεί τουλάχιστον 300.000 άνδρες με προηγούμενη στρατιωτική εκπαίδευση για να πολεμήσουν στην Ουκρανία - αν και μερικοί κληρωτοί εστάλησαν στο μέτωπο κατά λάθος.

Το Σεπτέμβριο, ο Πούτιν είχε υπογράψει διάταγμα με το οποίο καλούνταν στις ένοπλες δυνάμεις έως 130.000 κληρωτοί. Την περασμένη άνοιξη η Ρωσία σχεδίαζε τη στρατολόγηση 147.000.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε ταυτόχρονα το έγγραφο για την αποστρατεία αυτών που ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευσή τους. Αυτοί οι εκπαιδευμένοι στρατιώτες μπορούν να δηλώσουν εθελοντές για να υπηρετήσουν στο μέτωπο της Ουκρανίας και δέχονται πιέσεις για να υπογράψουν το σχετικό συμβόλαιο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η Βρετανία εκτιμά πως η Ρωσία στρατολογεί περίπου 30.000 άνδρες κάθε μήνα

Ο στρατός της Ρωσίας «πιθανόν» στρατολογεί «κατά προσέγγιση 30.000» άνδρες τον μήνα για να συντηρεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία από το 2022, σύμφωνα με εκτίμηση της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού της Βρετανίας που δημοσιοποιήθηκε χθες.

«Η Ρωσία διατηρεί μεγάλο ποσοτικό πλεονέκτημα στον πόλεμο, υπερτερώντας της Ουκρανίας ως προς τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό», αναγνώρισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο X.

Η Μόσχα «πιθανόν στρατολογεί κατά προσέγγιση 30.000 νεοσύλλεκτους τον μήνα και πιθανότατα μπορεί να συνεχίσει να αντεπεξέρχεται στις απώλειες και να εξακολουθεί τις επιθέσεις για να φθείρει τις ουκρανικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις μετά την πρόσφατη κατάληψη της πόλης-οχυρού Αβντιίβκα και έχουν καταγράψει «σταδιακή προέλαση» προς δυσμάς. «Στα τέλη Μαρτίου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πήραν τον έλεγχο δυο χωριών, των Τονένκε και Ορλίβκα, και συνεχίζουν να διεκδικούν και άλλα» στην περιοχή.

Εξαπολύουν επίσης συνεχώς επιθέσεις σε διάφορα άλλα σημεία του μετώπου αλλά σημείωσαν «ελάχιστη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες», πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Δυτικοί αναλυτές αποδίδουν εν μέρει τη ρωσική προέλαση στις ελλείψεις πυρομαχικών και εμπειροπόλεμου προσωπικού που αντιμετωπίζει τελευταία το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.