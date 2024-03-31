Έχασε τη ζωή του μόλις στα 27 του χρόνια ο ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς Gen V, Τσανς Περντόμο (Chance Perdomo). Ο νεαρός ηθοποιός είχε ένα μοιραίο τροχαίο με τη μηχανή.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν ως Andrew Anderson στο Gen V του Prime Video.

Οι παραγωγοί της σειράς εξέδωσαν μια ανακοίνωση το Σάββατο για τον τραγικό χαμό του Chance Perdomo.

Chance Perdomo, best known for his roles in Gen V and Chilling Adventures of Sabrina, has died at just 27 years old in a motorcycle accident. pic.twitter.com/ew7Bm99wMv — IGN (@IGN) March 30, 2024

«Για όσους από εμάς τον γνωρίζαμε και δουλέψαμε μαζί του, ο Chance Perdomo ήταν πάντα γοητευτικός και χαμογελαστός, μια ενθουσιώδης δύναμη της φύσης, ένας απίστευτα ταλαντούχος performer και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, απλώς πολύ ευγενικός, υπέροχος άνθρωπος» σημείωσαν χαρακτηριστικά.

«Λυπούμαστε πολύ για την οικογένειά του και θρηνούμε για την απώλεια του φίλου και συναδέλφου μας» υπογράμμισαν χαρακτηριστικά.

Η Amazon MGM Studios και η Sony Pictures Television, η οποία επίσης παράγει το «Gen V», έγραψαν: «Ολόκληρη η οικογένεια του “Gen V” είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του Chance Perdomo. Η Amazon MGM Studios και η Sony Pictures Television απευθύνουν τις θερμές σκέψεις και την υποστήριξή μας στην οικογένεια του Chance και σε όλους όσους τον αγαπούσαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Chance Perdomo στην τελευταία του ανάρτηση ανέβασε μια φωτογραφία του από το γυμναστήριο. «Δεν ξεκίνησα. Ήδη εξαντλημένος. Ό,τι κι αν χρειαστεί, υποθέτω» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μικρού μήκους ταινία «Longfield Drive» ως «Rodell» το 2016 και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως τα «Midsomer Murders» και «Chilling Adventures of Sabrina».

