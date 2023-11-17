Συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, είχε στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας και θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη από την τουρκική πλευρά, μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων, αναφέρεται:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά Εδάφη πρέπει να σταματήσουν και ότι η αντίδραση όλου του κόσμου κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντική.

»Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και να προωθηθεί ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και ότι κάθε μέρα που δεν σταματά η αιματοχυσία είναι απώλεια για την ανθρωπότητα.

»Οι δύο ηγέτες επεσήμαναν από κοινού πως η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη για μια διαρκή ειρήνη και συμφώνησαν να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή το συντομότερο δυνατό».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από τουρκικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ) Ζαφέρ Σαρίκαγια, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) Εντίπ Σεμίχ Γιαλτσίν, ο Τούρκος πρέσβης στο Βερολίνο Αχμέτ Μπασάρ Σεν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Μετά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ακολούθησε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, για τις ουσιαστικές πολιτικές συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

