Το Κίεβο λέει ότι έχει καταστρέψει 15 ρωσικά πολεμικά πλοία από την έναρξη του πολέμου

Ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις του είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή συνολικά 15 πολεμικών πλοίων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και ότι άλλα 12 σκάφη υπέστησαν ζημιές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014. Αυτό το φθινόπωρο το Κίεβο έχει ανακοινώσει μια σειρά επιθέσεων σε πολεμικά πλοία, όπως σε ένα μεγάλο αποβατικό και σε ένα υποβρύχιο, στην περιοχή αυτήν.

«Μπορείτε να μετρήσετε αυτά που έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας. Είναι 15 κατεστραμμένα πλοία και 12 με ζημιές. Δεν είναι όλες οι καταστροφές αποτέλεσμα της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία όμως έχουν αρκετά κατεστραμμένα πλοία στο ενεργητικό τους», εξήγησε ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού Ντμίτρο Πλέτεντσουκ μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ουκρανία «πρωτοπόρο σε ένα νέο είδος ναυτικού πολέμου, εξαιτίας του οποίου η Ρωσία αναγκάστηκε να μετακινήσει τις ναυτικές δυνάμεις της σε θέσεις που είναι δύσκολο να τις πλήξει το Κίεβο» με τις δυνατότητες που διαθέτει σήμερα.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει επίσης υλικοτεχνικά προβλήματα, είπε, επειδή πρέπει να μεταφέρει πλοία στο Νοβοροσίσκ και, ανά διαστήματα, στο Τουάπσε, δύο λιμάνια στα νοτιοανατολικά της Κριμαίας, μακρύτερα από την Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητες πηγές. Η Ρωσία συνήθως δεν ανακοινώνει ζημιές στα στρατιωτικά της μέσα και λέει ότι αποκρούει τις περισσότερες ουκρανικές επιθέσεις.

Ο ουκρανικός στρατός λέει ότι οι επιχειρήσεις του στη Μαύρη Θάλασσα μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν πλήγματα στην έδρα του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας στη Σεβαστούπολη και στο ναυπηγείο του Κερτς, όπου καταστράφηκε ένα σκάφος που δεν είχε ενταχθεί ακόμη στο στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

