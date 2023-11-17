Η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον 86χρονο Άριε Ζαλμάνοβιτς, έναν Ισραηλινό όμηρο που απήχθη από το σπίτι του στο Κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου, ο οποίος φέρεται να είναι νεκρός. Ο Ζαλμάνοβιτς υπέφερε από ιατρικά προβλήματα και χρειαζόταν θεραπεία.

Πριν απαχθεί, πρόλαβε να στείλει μήνυμα σε έναν από τους δυο γιους του ενημερώνοντάς τον ότι τρομοκράτες είχαν διεισδύσει στο Κιμπούτς.

«Ο κρατούμενος Ζαλμάνοβιτς ήταν στην εντατική. Μετά την ανάρρωσή του, επέστρεψε στον τόπο κράτησής του και πέθανε από κρίση πανικού λόγω επανειλημμένων βομβαρδισμών γύρω από τον τόπο κράτησής του» υποστηρίζει η Χαμάς.

Για τακτική ψυχολογικού πολέμου, κάνουν λόγο τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Προσοχή σκληρές εικόνες



Tahanan Israel "Aryeh Zalmen Zdmanovich," bernombor kad 0010185791 menerima rawatan rapi. Selepas pulih, dia dikembalikan ke tempat tahanannya lalu meninggal dunia akibat serangan panik disebabkan pengeboman berulang di sekitar tempat tahanannya. pic.twitter.com/4FRBkagHmf — Nu'man 🇲🇾🇵🇸🔻 (@numanmazlan) November 17, 2023

Πηγή: skai.gr

