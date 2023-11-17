Το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι ζήτησε την απαγόρευση για… "εξτρεμισμό" του "διεθνούς κινήματος ΛΟΑΤΚΙ", σε μια νέα ένδειξη της υπερσυντηρητικής στροφής στη Ρωσία που επιταχύνθηκε μετά την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας και την οποία μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ομοφοβική.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο δεν διευκρινίζει αν στοχοποιεί γενικά το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ σε όλο τον κόσμο ή μία ή περισσότερες υπάρχουσες οργανώσεις. Και δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) για διευκρινίσεις.

Το ρωσικό Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει στις 30 Νοεμβρίου αυτό το αίτημα απαγόρευσης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι "κατέθεσε διοικητικό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο (...) προκειμένου να καταχωρίσει ως εξτρεμιστικό το διεθνές κοινωνικό κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και να απαγορεύσει τις δραστηριότητές του στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας".

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ακολουθεί εδώ και χρόνια μια πολιτική που χαρακτηρίζεται ομοφοβική και τρανσφοβική από πολλούς εκπροσώπους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΚΟ.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές πολλαπλασίασαν τα συντηρητικά μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, λέγοντας ότι θέλουν να εξαλείψουν συμπεριφορές τις οποίες χαρακτηρίζουν αποκλίνουσες και προβάλλοντας ως "προπύργιο ηθικής' απέναντι σε μια Δύση που βρίσκεται σε παρακμή.

Για πολλές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και το καθεστώς του διεξάγουν μια ομοφοβική και τρανσφοβική πολιτική. Το Κρεμλίνο λέει από την πλευρά του πως οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν σεξουαλικό προσανατολισμό, όμως η Ρωσία πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά απέναντι σε μια δυτική προπαγάνδα που, σύμφωνα με τη Μόσχα, αρνείται την ύπαρξη βιολογικού φύλου.

Οργανώσεις επέκριναν την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

"Η ρωσική εξουσία ξεχνάει γι’ άλλη μια φορά πως η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ είναι άνθρωποι, πολίτες αυτής της χώρας όπως και οι άλλοι. Και τώρα δεν θέλουν μόνο να μας εξαφανίσουν από τον δημόσιο χώρο, αλλά να μας απαγορεύσουν ως κοινωνική ομάδα", δήλωσε στο AFP η Ντίλια Γκαφούροβα, διευθύντρια του "Sphere", μιας ένωσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ στη Ρωσία.

"Είναι ένα χαρακτηριστικό μέτρο των καταπιεστικών και μη δημοκρατικών καθεστώτων: να διώκουν τους πιο ευάλωτους", συνέχισε.



Απαγόρευση "προπαγάνδας"



Τον Ιούλιο, οι Ρώσοι βουλευτές ενέκριναν έναν νόμο που στοχοποιούσε τα διεμφυλικά άτομα, απαγορεύοντας τη μετάβαση φύλου, κυρίως τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις ορμονικές θεραπείες, και στερώντας τους το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά.

Από το 2013, ένας νόμος απαγόρευε ήδη στη Ρωσία την "προπαγάνδα" "μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" σε ανηλίκους, ένα κείμενο που κατήγγειλαν μκο ως εργαλείο καταπίεσης των ΛΟΑΤΚΙ+.

Στα τέλη του 2022, ο νόμος αυτός διευρύνθηκε σημαντικά. Απαγορεύεται στο εξής η "προπαγάνδα" ΛΟΑΤΚΙ+ σε όλα τα κοινά, στα ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, στα βιβλία και στις ταινίες.

Από το 2020, το ρωσικό Σύνταγμα 'διευκρινίζει', εξάλλου, πως ο γάμος είναι η ένωση ανάμεσα σε έναν και μία γυναίκα, απαγορεύοντας ουσιαστικά τους γάμους ανθρώπων του ιδίου φύλου.

Η κυριότερη ΜΚΟ ΛΟΑΤΚΙ+ στη Ρωσία, η LGBT-Set ("Δίκτυο ΛΟΑΤΚΙ") κατατάχθηκε στα τέλη του 2021 στους "πράκτορες του εξωτερικού", ένας χαρακτηρισμός που περιπλέκει τη λειτουργία της και την εκθέτει στον κίνδυνο προστίμων ακόμη και απαγόρευσης.

Η ΜΚΟ προστρέχει από το 2006 σε βοήθεια των σεξουαλικών μειονοτήτων στις τέσσερις γωνιές της Ρωσίας, κυρίως στη ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας, όπου οι αρχές είναι ιδιαίτερα εχθρικές σε αυτές.

Η ρωσική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα και αρκετές μκο αποκάλυψαν το 2017 ότι ομοφυλόφιλοι συνελήφθησαν και ορισμένοι βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από την αστυνομία στην Τσετσενία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

