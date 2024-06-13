Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί σήμερα, Πέμπτη, γυναίκα στη θέση Κακόπρινος της Χώρας Κυθήρων, κοντά στο γήπεδο – πάρκινγκ της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πτώμα βρέθηκε απανθρακωμένο, ενώ δίπλα του βρέθηκε αναπτήρας και ένα δοχείο από εύφλεκτο υγρό. Κάτοικος της περιοχής εντόπισε την άτυχη γυναίκα περί τις 7.30 το πρωί και αμέσως πήγε στο Α.Τ Κυθήρων να το αναφέρει.

Με βάση τις πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, πρόκειται για Ελληνίδα γύρω στα 60, η οποία διατηρούσε μαγαζί με σουβενίρ στην περιοχή.

Τη σορό της γυναίκας έχει ήδη αναγνωρίσει ο άντρας της, ενώ αναμένεται η μεταφορά του πτώματος και η ιατροδικαστική εξέταση για να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για δολοφονία ή αυτοχειρία.

Πηγή: skai.gr

