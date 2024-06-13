Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος, απέκτησε προβάδισμα δύο ποσοστιαίων μονάδων επί του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα στην κούρσα για τις εκλογές του Νοεμβρίου καθώς οι ψηφοφόροι αξιολογούν τις πρόσφατες καταδίκες τόσο του Τραμπ όσο και του γιου του Μπάιντεν, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Περίπου 41% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη διάρκεια της διήμερης δημοσκόπησης απάντησαν ότι θα ψήφιζαν τον Τραμπ αν διεξάγονταν σήμερα εκλογές, ενώ τον Δημοκρατικό Μπάιντεν θα ψήφιζαν 39%.

Περίπου 20% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσαν αναποφάσιστοι ή έκλιναν προς επιλογές τρίτων κομμάτων ή δεν πρόκειται να πάνε στις κάλπες στις 5 Νοεμβρίου.

Το προβάδισμα του Τραμπ βρίσκεται εντός του σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων περιθωρίου σφάλματος της δημοσκόπησης για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους πολλοί εκ των οποίων κρατούν ίσες αποστάσεις με περίπου πέντε μήνες να απομένουν έως τις εκλογές.

Προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που διενεργήθηκε την περίοδο 31 Μαΐου-1η Ιουνίου, είχε δείξει τον Μπάιντεν να προηγείται του Τραμπ κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες--41% έναντι 39%.

Η τελευταία δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι 10% των ερωτηθέντων θα επέλεγαν τον Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, έναν αντιεμβολιαστή ακτιβιστή που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Το ποσοστό που θα εξασφάλιζε ο Κένεντι είναι το ίδιο με της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Αμφότεροι οι υποψήφιοι μειονεκτούν σε σημαντικά θέματα ενόψει της πρώτης προεδρικής αναμέτρησης για δεύτερη φορά μεταξύ των ίδιων προσώπων κατά τα τελευταία περίπου 70 χρόνια στην ιστορία της χώρας. Ο Μπάιντεν έχει δεχτεί επικρίσεις για την ηλικία του --είναι 81 ετών-- ενώ μια πτέρυγα του Δημοκρατικού του Κόμματος αντιτίθεται στη στήριξη που παρέχει στο Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει με την Χαμάς.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που έχουν ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες σε αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες μεταξύ των Δημοκρατικών ότι κάποιοι νεαροί ψηφοφόροι δεν θα ψηφίσουν τον Μπάιντεν.

Αυτή την εβδομάδα άλλωστε ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος το παιδί του οποίου καταδικάστηκε για αδίκημα παρότι η δημοσκόπηση αυτή έδειξε ότι λιγοστοί ψηφοφόροι έχουν αλλάξει γνώμη έπειτα από αυτή την εξέλιξη.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας --είτε εν ενεργεία είτε πρώην-- που καταδικάζεται για αδίκημα.

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή του -- και πιθανόν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης -- για την υπόθεση μιας πορνοστάρ, την οποία κατηγορείται ότι δωροδόκησε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 με αντάλλαγμα να αποκρύψει ότι είχε συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί του.

Η τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διαπίστωσε ότι 80% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θεωρούν ότι η καταδίκη του γιου του Μπάιντεν δεν πιθανολογείται να επηρεάσει το αποτέλεσμα σε σχέση με 61% που θεωρούν ότι η καταδίκη του Τραμπ δεν επηρεάζει την ψήφο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

