Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής με επιστολή του προς τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, ζητά την επίσπευση διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας πρώτα μία αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Ζητώ, λοιπόν, άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να συγκληθούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, και να αποφασίσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα: Οι καταστατικά προβλεπόμενες για το 2025 εκλογικές διαδικασίες για την ηγεσία της παράταξης, να επισπευστούν, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να έχουν ολοκληρωθεί τόσο αυτές, όσο και το μετέπειτα Συνέδριο για την ανάδειξη των πολιτικών μας και την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων. Restart ηγετικό, πολιτικό, οργανωτικό, για το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Η επιστολή Κωνσταντινόπουλου

«Αγαπητέ Γραμματέα

Φίλες και Φίλοι του Πολιτικού Συμβουλίου

Λίγες μέρες μετά τις Ευρωεκλογές, αποφάσισα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας για το μέλλον της παράταξης. Χωρίς προσωπικό άγχος για το μέλλον, αλλά με αγωνία για την παράταξη.

Τα μηνύματα των Ευρωεκλογών ήταν ξεκάθαρα προς όλους.

Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν πέτυχε το στόχο της, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα υπήρξε γι’ αυτήν μήνυμα αποδοκιμασίας για τις πολιτικές και τις συμπεριφορές της. Την κρατά ζωντανή, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν πείσει τον κόσμο.

Το κόμμα του κ. Κασσελάκη που μετά την αποχώρηση στελεχών δημοσκοπικά έπιανε μονοψήφιο ποσοστό, κατέγραψε στις ευρωεκλογές ποσοστό 14,9% έχοντας ένα διαφορετικό πολιτικό ακροατήριο που καμία σχέση δεν έχει με τον προοδευτικό χώρο.

Η ακροδεξιά στο σύνολό της ξεπερνάει σε ποσοστά το δεύτερο κόμμα “εγκλωβίζοντας” 700.000 ανθρώπους, και ετοιμάζεται να ακολουθήσει το δρόμο των άλλων ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, προς την εξουσία.

Η παράταξη έδωσε μία ακόμα κρίσιμη εκλογική μάχη. Και την έδωσε με ένα καθαρό πολιτικό διακύβευμα: ότι το ΠΑΣΟΚ – αρνούμενο να εγκλωβιστεί στην πολιτική περιχαράκωση ενός κόμματος διαμαρτυρίας ή στείρου αρνητισμού, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα «ΚΚΕ του κέντρου» – όπως εύστοχα είχε επισημάνει ο πρόεδρος Ν. Ανδρουλάκης– επιδιώκει προοπτικά, και με ορίζοντα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, να κοιτάξει στα μάτια τη ΝΔ και να αντιπαραβάλλει μία πειστική εναλλακτική αντιπρόταση διακυβέρνησης του τόπου.

Θα μου επιτρέψετε μια μικρή ανάλυση των ποσοστών από το 2015:

Τον Ιανουάριο του 2015 στις Εθνικές Εκλογές η παράταξή μας λαμβάνει 4,7% (με 290.000 ψήφους) και όλοι μιλούν για το τέλος του ΠΑΣΟΚ.

Όμως στις Εθνικές Εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 λαμβάνει 6,3% (με 342.000 ψήφους, δηλαδή με 52.000 περισσότερες ψήφους).

Στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 το ΠΑΣΟΚ με 8,1% αύξησε τους ψηφοφόρους κατά 115.000 σε σχέση με το 2015 σε 458.000 (αύξηση της

τάξης του 34%) όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 145.000 ψηφοφόρους, ενώ και η Νέα Δημοκρατία αύξησε μαζικά τους ψηφοφόρους της κατά 725.000 φτάνοντας τα 2.250.000 ψηφοφόρους.

Στις εκλογές του 2023 είχαμε εκ νέου αύξηση που επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της παράταξης, αφού πήραμε πάλι διψήφιο ποσοστό.

Ωστόσο οι 160.000 επιπλέον ψηφοφόροι τον Ιούνιο του 2023 σε σχέση με το 2019 υπολείπονται πολύ έναντι των 851.000 ψηφοφόρων που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και των 136.000 που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, που συνολικά αθροίζουν 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους.

Επιπλέον είναι εξαιρετικά προβληματικό ότι στις Ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ έχασε 168.000 ψηφοφόρους.

Όταν Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασαν το 50% των ψηφοφόρων τους, περίπου 2 εκατομμύρια.

Η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους από τα 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόρους του Μαΐου 2023.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου 592.000 ψηφοφόρους από το 1 εκ. 184 χιλιάδες ψηφοφόρους του Μαΐου 2023.

Η οριακή άνοδος με 0,95% δεν υποτιμάται από κανέναν. Όμως δε δείχνει σε καμία περίπτωση τάση που θα αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.

Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση υπό τη σημερινή ηγεσία που τα αστικά κέντρα έχουν την ίδια εικόνα ως προς τα ποσοστά.

Η παρέμβαση των κομμάτων στα αστικά κέντρα γίνεται κυρίως μέσω της κεντρικής πολιτικής εικόνας που εκπέμπεις και δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο οργανωτικά.

Έχει μεγάλη σημασία η καμπάνια, το σύνθημα και σε ποια μέσα το αναπαράγεις. Ο στόχος του κόμματός μας για τη δεύτερη θέση, στις Ευρωεκλογές, δεν επετεύχθη. Το μεγάλο διακύβευμα παραμένει;

Φυσικά. Είναι πολιτική υποχρέωση όλων των προοδευτικών πολιτών, όλων των ενεργότερα εμπλεκόμενων στελεχών, και ακόμα περισσότερο των συγκροτημένων και με ιστορικό πολιτικό φορτίο χώρων, όπως το ΠΑΣΟΚ, να εξακολουθούν να επιμένουν ότι:

Οι Έλληνες, η πατρίδα και η δημοκρατία μας αξίζουν μία διαφορετική σε πρόσημο και προτεραιότητες αντιπρόταση διακυβέρνησης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, η συντεταγμένη μετεξέλιξη των πολιτικών συστημάτων της πλειοψηφίας των χωρών της Ευρώπης, αναδεικνύοντας σε κυρίαρχες δυνάμεις αυτές της ακροδεξιάς, της μισαλλοδοξίας και του ευρωσκεπτικισμού, να συντελεστεί με εμφατικό τρόπο και στη χώρα μας. Δεν θα αφήσουμε απέναντι στη δεξιά να βρεθεί η ακροδεξιά, και για αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Η παράταξη πρέπει να αξιοποιήσει τον πολιτικό χρόνο και να μην τον σπαταλήσει έως τις εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαδικασίες για την εκλογή ηγεσίας το 2025. Παράλληλα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη διεύρυνση στο χώρου της κεντροαριστεράς.

Η διεύρυνση και η ένωση δυνάμεων στο χώρο της κεντροαριστεράς πρέπει να έχει χαρακτηριστικά βάσης που θα την ενώνουν. Προοδευτικές και πατριωτικές πολιτικές.

Η διεύρυνση δεν είναι πρόσθεση αριθμών, ποσοστών ή βουλευτών, που θα έρχονται σε αντίθεση με τη νωπή λαϊκή βούληση.

Για να πετύχει, πρέπει να κινείται βάσει αρχών και αξιών. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να εμφανιστεί ως μία συμφωνία «καρεκλών».

Ξεκαθαρίζω ότι για εμένα ο κ. Κασσελάκης δεν έχει σχέση με τον χώρο της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν όμως δεκάδες στελέχη σε κεντρικό επίπεδο και χιλιάδες στη βάση που θα μπορούσαμε να «περπατήσουμε» μαζί. Κυρίως όμως είναι τα πάνω από 2 εκ. πολιτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν και είναι ο κόσμος του κέντρου, μέχρι την ανανεωτική αριστερά.

Όλα αυτά, για να γίνουν, χρειάζονται καθαρές λύσεις, αλλά και ηγεσία που να έχει χρόνο μπροστά της.

Ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν στελέχη, που καλώς υπάρχουν, και έχουν φιλοδοξίες να ηγηθούν στο ΠΑΣΟΚ και στην Κεντροαριστερά.

Συνέβαινε στο παρελθόν, συμβαίνει και τώρα. Γνωρίζουμε οτι μια μακρά προεκλογική περίοδος θα δημιουργούσε εσωστρέφεια.

Με την πρότασή μου, η ηγεσία που θα επιλεγεί θα έχει μπροστά της όλο το χρόνο να προχωρήσει τις διεργασίες με νωπή τη λαϊκή βούληση.

Θα ήθελα να θυμίσω το παράδειγμα της Φώφης Γεννηματά που εξελέγη τον Ιούλιο του 2015 και στην προσπάθεια να μεγαλώσει την παράταξη έθεσε την εντολή της μετά από 2 χρόνια τον Νοέμβριο του 2017 στη διάθεση των πολιτών, με τη συμμετοχή τότε και του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ είχε ένα θετικό, για την εποχή αποτέλεσμα, 6,29%, από το 4,6%.

Σήμερα είναι αδήριτη ανάγκη να μην αφήσουμε να λιμνάσουν τα νερά και να μη βαλτώσουμε. Χρειαζόμαστε μία ισχυρή επανεκκίνηση! Μία νέα ισχυρή νομιμοποιητική εντολή ώστε να κάνουμε πράξη το μεγάλο ΠΑΣΟΚ των προσδοκιών μας, με ηγεσία που να κινητοποιεί ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.

Ζητώ, λοιπόν, άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να συγκληθούν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, και να αποφασίσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

Οι καταστατικά προβλεπόμενες για το 2025 εκλογικές διαδικασίες για την ηγεσία της παράταξης, να επισπευστούν, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να έχουν ολοκληρωθεί τόσο αυτές, όσο και το μετέπειτα Συνέδριο για την ανάδειξη των πολιτικών μας και την εκλογή των συλλογικών μας οργάνων.

Restart ηγετικό, πολιτικό, οργανωτικό, για το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς!

Φίλες και φίλοι

Ήρθε η ώρα να αντικρίσουμε την αλήθεια. Όχι με υπεκφυγές, αλλά με πραγματική προοπτική. Μόνο τότε θα δούμε καθαρά πλέον το μέλλον της παράταξης. «ΚΚΕ του Κέντρου» ή Κυβερνητική πρόταση που θα συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις και θα γίνει πλειοψηφία.

Η επιλογή είναι στα χέρια μας».

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν αναφορικά με την πρόταση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ζήτησε επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από κινήσεις εξωστρέφειας, κάτι που δεν υπηρετούν επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους, που δήθεν ομνύουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων.

Δεν θα επιτρέψουμε να βυθιστεί η παράταξη στην εσωστρέφεια και ό,τι χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια, να χαθεί σε λίγες μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στις καταστατικές λειτουργίες και πρόνοιες είναι ο εγγυητής της ενότητας.

Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα ακολουθηθεί κατά γράμμα σύμφωνα με το καταστατικό.

Το ζήτημα τώρα είναι η δίκαιη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για να βγουν γόνιμα συμπεράσματα και να οικοδομηθεί η στρατηγική του κόμματος και οι κινήσεις για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης».

