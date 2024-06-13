Το Messinia Terroirs Wine Festival, που έγινε για πρώτη φορά το περασμένο φθινόπωρο, γίνεται πλέον θεσμός με στόχο να αναδείξει τους τοπικούς οινοποιούς της περιοχής και να εμφυσήσει νέα πνοή σε έναν τόπο με βαθιές ρίζες στην αμπελουργία.

Το τριήμερο φεστιβάλ, εκτός από παρουσιάσεις κρασιών και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, περιλαμβάνει master classes για επαγγελματίες και φίλους του κρασιού, ομιλίες και πάνελ συζητήσεων, ενημερώσεις παραγωγών, διαλέξεις, χορευτικές παραστάσεις, live μουσική, προγράμματα ζωγραφικής με κρασί, εργαστήρια κεραμικής, τμήματα food & wine pairing, καθώς και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους.

Tα καταστήματα, τα εστιατόρια και τα delicatessen της Navarino Agora συμμετέχουν στο φεστιβάλ με ιδιαίτερα μενού και μεσσηνιακά εδέσματα, τα οποία συνοδεύουν ιδανικά τα κρασιά των τοπικών παραγωγών, ολοκληρώνοντας τη γαστρονομική και πολιτισμική εμπειρία.

Το φεστιβάλ είναι μία συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino. Τελεί υπό την αιγίδα του του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, της ΕΝΟΑΠ και της ΕΔΟΑΟ.

Πηγή: skai.gr

