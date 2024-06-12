Ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή του ότι «άπλωνε το χέρι του παραπάνω από όσο έπρεπε», ενώ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές που ξεπέρασε τα όρια.

Ο ηθοποιός κέρδισε μια αστική αγωγή στις ΗΠΑ, αφού κατηγορήθηκε για ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση σε ένα πάρτι το 1986 και πέρυσι αθωώθηκε στο δικαστήριο Southwark Crown Court. Τέσσερις άνδρες τον έσυραν στα δικαστήρια και τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση την περίοδο μεταξύ 2001 και 2013.

Kevin Spacey says he was 'too handsy’ in the past https://t.co/3IdbAXQ8M5 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 11, 2024

Ο ίδιος πάντα αρνιόταν κάθε ποινικό αδίκημα και κάθε κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε συνέντευξή του στον Piers Morgan, ο Σπέισι δήλωσε ότι είχε «ξεπεράσει τα όρια» στο παρελθόν.

Όταν ρωτήθηκε πώς, είπε στον Μόργκαν: «Το να είμαι υπερβολικά φιλικός, να αγγίζω κάποιον σεξουαλικά με τρόπο που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήθελε. Έχω χαϊδέψει ανθρώπους, ήμουν ευγενικός με τους ανθρώπους, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος», τόνισε ο ηθοποιός.

Και ο ηθοποιός συνέχισε: «Κάνεις μια προσέγγιση σε κάποιον, δεν θέλεις να είσαι επιθετικός. Θέλεις να είσαι ευγενικός. Θέλεις να δεις αν θα ανταποκριθεί θετικά. Θα πρέπει να σε ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί να κάνει κάτι, ώστε να καταλάβει κάποιος ότι δεν είναι συναινετικό και να σταματήσεις».

Ο ηθοποιός είπε, επίσης, ότι το σπίτι του πωλείται σε δημοπρασία για να εξοφλήσει τις νομικές δαπάνες που προέκυψαν μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που έγιναν εναντίον του.

Ο ίδιος είπε: «Αυτή την εβδομάδα, το σπίτι όπου έμενα στη Βαλτιμόρη κατασχέθηκε, το σπίτι μου πουλήθηκε σε πλειστηριασμό.

Πρέπει να επιστρέψω στη Βαλτιμόρη και να βάλω όλα μου τα πράγματα σε αποθήκη. Οπότε η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι δεν είμαι αρκετά σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα, αλλά είμαι στη Βαλτιμόρη, από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα του ‘’House of Cards’’. Μετακόμισα εκεί το 2012».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πουλάει το σπίτι, απάντησε με δάκρυα στα μάτια: «Δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς που χρωστάω.

Μερικές φορές σκέφτηκα ότι θα καταθέσω αίτηση πτώχευσης, αλλά καταφέραμε κατά κάποιον τρόπο να το αποφύγουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα».

Ο Σπέισι είπε ότι χρωστάει πολλά εκατομμύρια δολάρια και φάνηκε συγκινημένος σε αρκετά σημεία κατά τη διάρκεια της μακροσκελούς συνέντευξής του.

Απολύθηκε από το «House of Cards» του Netflix, όταν οι κατηγορίες του 2017 εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της έκτης σεζόν της σειράς, ενώ αργότερα τον έβγαλαν από την ταινία «All the Money in the World» και τον αντικατέστησαν με τον Κρίστοφερ Πλάμερ, ο οποίος χρειάστηκε να ξαναγυρίσει σκηνές την τελευταία στιγμή.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε επίσης νέους ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά που προβλήθηκαν σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Spacey Unmasked», το οποίο επέκρινε.

Εκπρόσωπος του Channel 4 δήλωσε: «''Το Spacey Unmasked'' είναι μια σημαντική ταινία που διερευνά την ισορροπία της εξουσίας και την ανάρμοστη συμπεριφορά σε ένα εργασιακό περιβάλλον, με στόχο να δώσει φωνή σε εκείνους που δεν μπορούσαν προηγουμένως να μιλήσουν».

Το 2022, ο Σπέισι μηνύθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από έναν άνδρα ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Σπέισι και είχε υποστεί «ψυχιατρική βλάβη».

Διάσημα πρόσωπα, όπως η Σάρον Στόουν, ο Λίαμ Νίσον και ο Στίβεν Φράι, με δηλώσεις τους στην εφημερίδα «Telegraph» τον Μάιο, έκαναν εκστρατεία για την επιστροφή του στην υποκριτική.

Ο Σπέισι έχει δύο βραβεία Όσκαρ, ως καλύτερος ηθοποιός δεύτερου ρόλου για την ταινία «The Usual Suspect» το 1996 και ως καλύτερος ηθοποιός το 2000 για την ταινία «American Beauty», η οποία του εξασφάλισε, επίσης, ένα Bafta.

Πηγή: skai.gr

