Taylor Swift: Οι συναυλίες της προκαλούν… σεισμούς και στη Σκωτία!

Οι χιλιάδες θαυμαστές στις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Σκωτία προκάλεσαν σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε μίλια μακριά από το μέρος στο οποίο γινόντουσαν στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε σήμερα το British Geological Survey (BGS).

Φορώντας αστραφτερά, πολύχρωμα ρούχα, εμπνευσμένα από διαφορετικές μουσικές περιόδους της δισκογραφίας της Αμερικανίδας ποπ σταρ, πάνω από 70.000 θαυμαστές της, ή όπως ονομάζονται «Swifties», συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες της διάσημης τραγουδίστριας και τραγουδοποιού στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras Tour στο στάδιο Μάρεϊφιλντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Fans at Taylor Swift's Scotland concerts last weekend danced so hard they set off earthquake monitors



Read more🔗https://t.co/xhtuh20eEm — Sky News (@SkyNews) June 13, 2024

Ο χορός τους είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί σεισμική δραστηριότητα στους σταθμούς παρακολούθησης σεισμών που βρίσκονται 6 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος αυτό, ανακοίνωσε το βρετανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών.

Παρόμοιο ήταν το μοτίβο που ακολουθήθηκε και στις τρεις συναυλίες που έδωσε η Τέιλορ Σουίφτ, με τα τραγούδια της "Ready For It?", "Cruel Summer" και "Champagne Problems" να έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα της βραδιάς, διευκρίνισε το BGS.

Παρόμοια σεισμική δραστηριότητα είχε καταγραφεί σε προηγούμενες συναυλίες της στο Σιάτλ και το Λος Άντζελες, με την πρώτη να προκαλεί σεισμική δραστηριότητα ισοδύναμη με σεισμό 2,3 βαθμών.

Η παγκόσμια τουρνέ της Τέιλορ Σουίφτ είναι η πιο προσοδοφόρα περιοδεία συναυλιών παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

