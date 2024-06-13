Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Το μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος με δεσμεύσεις για μέτρα που θα προωθηθούν, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσίασε το μεσημέρι στο Μάντσεστερ ο σερ Κιρ Στάρμερ, με κεντρικό σύνθημα τη λέξη «αλλαγή».

Ο επικρατέστερος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επόμενος ηγέτης της χώρας είπε πως τα προβλήματα δεν θα εξαφανιστούν εν μία νυκτί αν οι Εργατικοί κερδίσουν. «Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Αλλά αυτό το μανιφέστο αντιπροσωπεύει ένα αξιόπιστο μακρόπνοο σχέδιο, ένα σχέδιο χτισμένο σε σταθερά θεμέλια με ξεκάθαρα πρώτα βήματα. Ένα σχέδιο για αλλαγή, για ανάπτυξη».

Ο σερ Κιρ είπε πως ζητά την ψήφο των πολιτών για να αντικαταστήσει μια κυβέρνηση «χάους και διαίρεσης» με μία κυβέρνηση που θα επανέλθει στην υπηρεσία του κάθε πολίτη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δέσμευση ότι μια κυβέρνηση Εργατικών δεν θα αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον ΦΠΑ.

Από τις υπόλοιπες οικονομικές και φορολογικές δεσμεύσεις του μανιφέστου των Εργατικών ξεχωρίζουν η επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, η επιβολή προσωρινού φόρου στα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, και η κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για πλούσιους που δηλώνουν φορολογική έδρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Στάρμερ δεσμεύεται επίσης στο μανιφέστο για αναβάθμιση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της χαλυβουργίας, για επιτάχυνση έργων πράσινης μετάβασης, για απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 40.000 νέα ραντεβού στο NHS κάθε εβδομάδα και για προσλήψεις στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Συνολικά περιγράφονται αυξήσεις εσόδων της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων λιρών και δαπανών παρόμοιας τάξης μεγέθους.

Το 132 σελίδων μανιφέστο αναφέρεται επίσης σε κατάργηση της κληρονομικότητας των εδρών στη Βουλή των Λόρδων, θεσπίζει όριο ηλικίας αποχώρησης από τη Βουλή των Λόρδων τα 80 έτη και δημιουργεί υποχρέωση κατώτερου αριθμού παρουσιών σε συνεδριάσεις του νομοθετικού σώματος. Θα δοθεί επίσης δικαίωμα ψήφου σε πολίτες 16 και 17 ετών.

Το μανιφέστο δηλώνει επιπλέον ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία και δέσμευση στο ΝΑΤΟ και προαναγγέλλει στρατηγική αναθεώρηση της εθνικής άμυνας εντός του πρώτου έτους διακυβέρνησης.

Δηλώνεται δε η πρόθεση αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους ώστε να προωθηθεί μια ανανεωμένη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ως προς τη σχέση με την ΕΕ, οι Εργατικοί θέλουν επανοικοδόμηση των σχέσεων, χωρίς επανένταξη.

Επιβεβαιώνεται, τέλος, η πρόθεση δημιουργίας μίας καινούριας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων και η αναμόρφωση του μεταναστευτικού συστήματος.

