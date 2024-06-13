Ημέρα… Γιάννη Κώτσιρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, όπως ανέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, λόγω της επικείμενης ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Περιμένουμε σήμερα να τελειώσει το θέμα του Κώτσιρα, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό για δύο χρόνια, αυτό είναι το πιο πιθανό. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα φιλικά, θα δώσει τρία στην Αυστρία και άλλα δύο εδώ. Πέντε συνολικά μέχρι τον πρώτο προκριματικό. Το πρώτο, μάλιστα, δεν θα είναι μόλις πάει η ομάδα στην Αυστρία, θα αφήσει μια εβδομάδα ο Αλόνσο για να έχει ένταση στις προπονήσεις τις πρώτες ημέρες. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ντραγκόφσκι, που είναι επίσης σε καλό δρόμο. Τον έναν από τους δύο εξτρέμ πιστεύω θα τον πάρει μέχρι τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, ενώ πρώτα θα τελειώσει του αριστερού μπακ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι το «διαζύγιο» του «τριφυλλιού» με τον Παλάσιος -που χαρακτήρισε τιμιότατο στην συνολική του παρουσία- ήταν αναμενόμενο, γιατί ψάχνει κάτι καλύτερο στο ένας με έναν και σε επίπεδο δημιουργίας.

Παράλληλα, ο Νικολογιάννης εκτίμησε ότι ο Αϊτόρ θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο καλοκαίρι και πως, από τους υπάρχοντες εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αυτός που θα έβλεπε πιο πιθανό να φύγει αν έρθει πρόταση, είναι ο Βέρμπιτς.

Ενώ ανέφερε πως, αν ο Γιαννούλης δεν βρει αυτό που θέλει στο εξωτερικό, τότε οι «πράσινοι» έχουν προτεραιότητα για την απόκτησή του και παρέπεμψε στο επόμενο δεκαήμερο για εξελίξεις.

