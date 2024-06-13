Πάνω από 300 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 440.582.434 ευρώ, χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, «συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία του λεκανοπεδίου, καθώς γίνονται για τους πολίτες και παραδίδονται σε αυτούς», τόνισε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στη σημερινή συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης της προόδου του Προγράμματος, που πραγματοποιείται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χρηματοδότηση άνω του 1,6 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 54% σε σχέση με την παρελθούσα (ΕΣΠΑ 2014-2020), στοχεύοντας ακόμη πιο ψηλά και δίνοντας προτεραιότητα:

*⁠ ⁠στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας,

*⁠ ⁠στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή,

*⁠ ⁠στην παραγωγικότητα και την αλληλεγγύη,

*⁠ ⁠στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" αποτελεί μια νέα μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά με πιο γρήγορα και αποφασιστικά βήματα. Αποδεικνύει πως η σωστή διαχείριση και η στρατηγική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, μπορούν να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές και βελτίωση στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του λεκανοπεδίου» δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, φέρνοντας ως παράδειγμα των προς έγκριση κριτηρίων και δράσεων:

*⁠ ⁠τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

*⁠ ⁠τη συνδρομή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,

*⁠ ⁠τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

*⁠ ⁠την αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης για νέους Ρομά

*⁠ ⁠καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

«Η αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, αποτελεί απτό δείγμα αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μέσω του ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, δόθηκε πνοή στο εμβληματικό αυτό κτίριο και παραδόθηκε στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού, ένα επιβλητικό μνημείο μεγάλης ιστορικής αξίας. Μαζί με τους πολίτες, βαδίζουμε καθημερινά σε μια διαδρομή προς την πρόοδο και την ευημερία» κατέληξε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Στην αναπτυξιακή διάσταση των εκτελούμενων έργων πολιτισμού μέσω ΕΣΠΑ αναφέρθηκε στον μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι η «διορατικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της περιφέρειας» αποτελεί εχέγγυο για την υλοποίηση ακόμα περισσότερων έργων και δράσεων, που συμβάλλουν θετικά στην τόνωση της απασχόλησης και την υπεραξία του τουριστικού προϊόντος της Αττικής.

«Δύναμη πυρός, για να αλλάξει η Αττική σελίδα» χαρακτήρισε την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, υπογραμμίζοντας ότι τα 7 δισ. ευρώ που διατέθηκαν συνολικά στην Αττική τα τελευταία χρόνια, έχουν βελτιώσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα μέσα σε εποχές κρίσεων.

Στη συμβολή της διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής στην ευόδωση των στόχων της Πολιτικής Συνοχής, μέσα από καινοτόμες ιδέες και ολοκληρωμένη στρατηγική, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barbara Kauffmann, ενώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Carsten Rasmussen, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην υψηλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων: «Έχουν γίνει πολλά σημαντικά έργα για τους πολίτες της Αττικής. Είναι σημαντικό στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να έχουμε καλά αποτελέσματα» είπε χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αίγινα, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την Πολιτική Συνοχή, υπό τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, στην οποία θα συμμετάσχουν ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barbara Kauffmann και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Carsten Rasmussen, καθώς και ο δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

