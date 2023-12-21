ΗΠΑ: Δικαστήριο αθώωσε άνδρα έπειτα από 48 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε

Ένας άνδρας 71 ετών αθωώθηκε χθες Τρίτη από δικαστήριο στην αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα, αφού παρέμεινε σχεδόν μισό αιώνα πίσω από τα σίδερα για φόνο που δεν διέπραξε.

Ο Γκλεν Σίμονς, Αφροαμερικανός, είναι πλέον ο άνθρωπος που πέρασε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη φυλακή προτού αθωωθεί στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο αθωώσεων.

Μαζί με άλλον έναν άνδρα, τον Ντον Ρόμπερτς, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο το 1975 για τον φόνο υπαλλήλου κάβας, 30 ετών, κατά τη διάρκεια ληστείας στην πόλη Έντμοντ, στην Οκλαχόμα.

Κατόπιν η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η καταδίκη των δύο ανδρών βασίστηκε στην κατάθεση πελάτισσας του καταστήματος, έφηβης η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά επέζησε.

Η έφηβη τους αναγνώρισε ανάμεσα σε άλλους υπόπτους που της παρουσίασαν αστυνομικοί, όμως μεταγενέστερη έρευνα έθεσε υπό αμφισβήτηση της αξιοπιστία της αναγνώρισης.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν πως δεν βρίσκονταν καν στην Οκλαχόμα την ημέρα που διαπράχθηκε η δολοφονία.

Ο Γκλεν Σίμονς αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από 48 χρόνια, έναν μήνα και 18 ημέρες στη φυλακή.

Κρίθηκε αθώος χθες Τρίτη από δικαστήριο στην Οκλαχόμα, που ακύρωσε την καταδίκη του.

«Αυτή είναι μια μέρα που περιμέναμε πολύ, πάρα πολύ καιρό», συνόψισε ο κ. Σίμονς μιλώντας στον Τύπο. «Μπορούμε να πούμε πως αποδόθηκε δικαιοσύνη σήμερα — επιτέλους».

Ο άλλος άνδρας που είχε καταδικαστεί για την υπόθεση αυτή, ο Ντον Ρόμπερτς, αφέθηκε ελεύθερος το 2008, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο αθωώσεων.

Ο Γκλεν Σίμονς ενδέχεται πλέον να δικαιούται αποζημίωση. «Ό,τι έγινε έγινε, αλλά πρέπει να υπάρξει λογοδοσία» και αποκατάσταση, έκρινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

