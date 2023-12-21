Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί να απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν «αυθαίρετα» στη Λωρίδα της Γάζας

Οι αρχές του Ισραήλ πρέπει να «αφήσουν ελεύθερους» όλους τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι «συνελήφθησαν αυθαίρετα» από μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και να ρίξει φως στους θανάτους κρατουμένων, στις «μαζικές εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» και στην «απάνθρωπη μεταχείριση» που υπέστησαν, τόνισε χθες η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

«Όλοι όσοι τέθηκαν υπό κράτηση αυθαίρετα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι», τόνισε η διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ που είναι αρμόδιο για την περιοχή, η Χεμπά Μοράγεφ, συμπληρώνοντας πως είναι «ανάγκη» να διενεργηθεί «ανεξάρτητη έρευνα» για τις ωμότητες που διαπράχθηκαν, αναφέρει δελτίο Τύπου της Αμνηστίας που φέρει χθεσινή ημερομηνία.

Προχθές Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για «θανάτους τρομοκρατών σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης», χωρίς να διευκρινίσει ούτε για πόσους πρόκειται, ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Η Αμνηστία αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβεβαιώσει τους θανάτους «τουλάχιστον έξι Παλαιστινίων» υπό κράτηση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επικρίθηκαν έντονα την περασμένη εβδομάδα, όταν κυκλοφόρησε οπτικό υλικό που απεικόνιζε δεκάδες Παλαιστίνιους, που συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, με τα εσώρουχα, με τα μάτια σφαλισμένα και τα χέρια δεμένα, φρουρούμενους από στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα τον Δεκέμβριο για «500 τρομοκράτες» που συνελήφθησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, που σήμερα διανύει την 76η ημέρα του, είχε έναυσμα την πολυαίμακτη, άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου.

Κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους διαθέσιμους αριθμούς των ισραηλινών αρχών, ενώ άλλοι περίπου 250 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους κάπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς κι άρχισε να σφυροκοπεί τον παλαιστινιακό θύλακο, θέτοντάς τον υπό «απόλυτη» πολιορκία, προτού εξαπολύσει χερσαίες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας από την 27η Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η Διεθνής Αμνηστία επανέλαβε εξάλλου χθες για ακόμη μια φορά την έκκλησή της στη Χαμάς και σε άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις να «απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους ομήρους», τονίζοντας ότι η απαγωγή αμάχων είναι έγκλημα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

