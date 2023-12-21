Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέει πως δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά εάν τον προκαλέσουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν διεμήνυσε χθες Τετάρτη πως η Πιονγκγιάνγκ δεν θα διστάσει να εξαπολύσει επίθεση με πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που προηγηθεί πρόκληση από τον εχθρό με πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Το σχόλιο αυτό έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης, κατά την οποία ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχάρη το στρατιωτικό επιτελείο του για την επιτυχημένη εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) τη Δευτέρα.

Υποστήριξε πως τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας διασφαλίζονται μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής, και ότι η πραγματική αμυντική ισχύς απορρέει από τη δυνατότητα να καταφέρει προληπτικό πλήγμα σε οποιονδήποτε εχθρό.

Από την πλευρά της, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη, επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη συνεδρίασή του με αντικείμενο την εκτόξευση ICBM, υποστηρίζοντας ότι ήταν άσκηση του δικαιώματος της Βόρειας Κορέας στη νόμιμη άμυνα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα έπρεπε να στηλιτεύσει την «ανεύθυνη συμπεριφορά» των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας που «έχουν επιδεινώσει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο με κάθε είδους στρατιωτικές προκλήσεις όλη τη χρονιά», υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

