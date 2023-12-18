Τουλάχιστον 8 νεκροί από τον σεισμό 6,2 βαθμών στην επαρχία Γκανσού

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετά σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού μεγέθους 6,2 βαθμών που έπληξε νωρίτερα την επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:59 (τοπική ώρα, 17:59 ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται στην κομητεία Τζισισάν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

Σωστικά συνεργεία σπεύδουν στη σεισμόπληκτη περιοχή όπου καταγράφονται αρκετοί μετασεισμοί και πολλοί κάτοικοι έχουν βγει έντρομοι στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

