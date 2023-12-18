Ένα απίστευτα παλιό, φθαρμένο, σχεδόν «άδειο» ψεύτικο χριστουγεννιάτικο δεντράκι του 1920, μέσα σε γλαστράκι, πουλήθηκε σε δημοπρασία στην εξωφρενική τιμή των 3.411 λιρών Αγγλίας (3964,48 ευρώ)!

Αγνωστος πλειοδότησε για να αποκτήσει «το πιο ταπεινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Hansons Auctioneers.

Μάλιστα, η αρχική τιμή του υπολογιζόταν το πολύ σε 80 λίρες αγγλίες.

Πρόκειται για ένα δεντράκι ύψους 79 εκατοστών, με 25 κλαδιά, 12 «μούρα» και έξι μίνι κηροπήγια, το οποίο απέκτησε το 1920 η μικρούλα τότε Ντόροθι Γκραντ, από το στο Λέστερσιρ της Αγγλίας.

Μάλιστα η 8χρονη Ντόροθι το στόλισε με βαμβάκι για να μιμηθεί το χιόνι, καθώς τα στολίδια ήταν είδος πολυτελείας μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ντόροθι φύλαγε το δέντρο σαν θησαυρό μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 101 ετών το 2014, όταν το κληρονόμησε η 84χρονη κόρη της, Σίρλεϊ Χολ, και η οποία τελικά αποφάσισε να το πουλήσει, χωρίς να φανταστεί ποτέ ότι η αξία του θα έφτανε τα σχεδόν 4.000 ευρώ!

Το δεντράκι αγοράστηκε από το δημοφιλές πολυκατάστημα της εποχής Woolworths, το οποίο τότε άρχισε να πουλά μερικά από τα πρώτα τεχνητά δέντρα μαζικής παραγωγής εκείνη την εποχή – μάλιστα πολλά είχαν κατασκευαστεί από εξαρτήματα που είχαν σχεδιαστεί για βούρτσες τουαλέτας.

«Αυτό είναι ένα από τα πρώτα χριστουγεννιάτικα δέντρα του τύπου του που έχουμε δει. Η μαγεία των Χριστουγέννων και η δύναμη της νοσταλγίας νίκησε» δήλωσε ο Charles Hanson, ιδιοκτήτης του οίκου δημοπρασιών.

Πηγή: skai.gr

