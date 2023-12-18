Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ρωσόφωνοι χάκερ της ομάδας Lockbit προχώρησαν σε επίθεση κατά εταιρίας που παρέχει τηλεματική υποστήριξη στη δημόσια διοίκηση της χώρας. Η επίθεση φέρεται να ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου με τον ιο ransomware. Πριν από δυο χρόνια η ίδια ομάδα είχε «χτυπήσει» την περιφέρεια της Ρώμης και πέρυσι είχε βάλει στο στόχαστρο την Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει αποκατασταθεί έως τώρα περίπου το 50% της ζημιάς που προκλήθηκε, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει σημαντικά η καταβολή μέρους των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επρόκειτο να πληρωθούν στις 27 του μηνός.



Η εφημερίδα La Repubblica γράφει, τέλος, ότι με τον ιο ransomware οι «πειρατές του διαδικτύου» προσπαθούν να κλέψουν πληροφορίες και ευαίσθητα δεδομένα με σκοπό να ζητήσουν στη συνέχεια να τους καταβληθούν υψηλά χρηματικά ποσά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

