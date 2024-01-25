Τουλάχιστον 55 νεκροί σε δύο επιθέσεις στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο νέες επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη στην πολιτεία του Οροπεδίου, στη βορειοκεντρική Νιγηρία, πεδίο φονικής διακοινοτικής βίας μετά τα Χριστούγεννα, έγινε σήμερα γνωστό από δύο επικεφαλής κοινοτήτων και μια αναφορά του νιγηριανού Ερυθρού Σταυρού.

Παρά την 24ωρη εκεχειρία που επιβλήθηκε την Τρίτη στην τοπική συνοικία Μάνγκου, σχολεία, χώροι λατρείας και σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο επιθέσεων, δήλωσαν κοινοτικοί αξιωματούχοι.

Η Αναπτυξιακή Ένωση Μουαγκαβούλ, μια οργάνωση που περιλαμβάνει μέλη της εθνότητας Μουαγκαβούλ, είναι χριστιανοί στην πλειονότητά τους, κατηγόρησε μουσουλμάνους κτηνοτρόφους Φουλάνι ότι επιτέθηκαν στο χωριό και σκότωσαν "τριάντα ανθρώπους".

Ο απολογισμός αυτός επιβεβαιώθηκε από έναν υπεύθυνο των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και αξιωματούχο υπηρεσίας αρωγής που βρίσκεται στο σημείο, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και του στρατού δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για επιβεβαίωση.

"Δύο καταυλισμοί με εκτοπισμένους δημιουργήθηκαν στην πόλη Μάνγκου, για σχεδόν 1.500 ανθρώπους", δήλωσε ο Νουρουντίν Χουσαϊνί Μαγκάτζι, πρόεδρος του τοπικού γραφείου του νιγηριανού Ερυθρού Σταυρού.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Οροπεδίου ανακοίνωσε την εκεχειρία την Τρίτη ύστερα από μια νέα αντιπαράθεση την οποία οι αρχές απέδωσαν σε μια διαφορά μεταξύ ενός κτηνοτρόφου που μετακινούσε το κοπάδι του και άλλων κατοίκων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε μέσα στην πόλη Μάνγκου, επίσης μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης.

Η Τζαμά'ατου Νασρίλ Ισλάμ (JNI), μια κοινοτική μουσουλμανική οργάνωση, δήλωσε ότι χώροι λατρείας και θρησκευτικά σχολεία είχαν δεχθεί επίθεση.

"Βρήκαμε 25 πτώματα, περιμένουμε την προστασία των δυνάμεων ασφαλείας για να τα θάψουμε", δήλωσε ο Τζαφάρου Μούσα, ένας από τους τοπικούς αξιωματούχους του JNI. "Συνεχίζουμε τις έρευνές μας με την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού για να δούμε αν μπορούμε ακόμη να βρούμε νεκρούς, καθώς πολλοί άνθρωποι χάθηκαν".

Ο απολογισμός αυτός επιβεβαιώθηκε και από άλλον αξιωματούχο της JNI, τον Σαλίμ Μούσα.

Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις

Η πολιτεία του Οροπεδίου βρίσκεται στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της βόρειας Νιγηρίας, η πλειοψηφία των κατοίκων της οποίας είναι μουσουλμάνοι και του νότου, η πλειοψηφία των κατοίκων του είναι χριστιανοί, είναι εστία διακοινοτικής βίας.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν ραγδαία από τότε που σχεδόν 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα Χριστούγεννα κατά τη διάρκεια επιδρομών σε χωριά ως επί το πλείστον χριστιανικά.

Οι συγκρούσεις στις πολιτείες της βορειοδυτικής και βορειοκεντρικής Νιγηρίας έχουν τις ρίζες τους στις κοινοτικές εντάσεις που συνδέονται με τη χρήση της γης μεταξύ νομάδων κτηνοτρόφων και αγροτών.

Αλλά αυτού του είδους οι επιθέσεις έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Βαριά οπλισμένες συμμορίες, γνωστές στην περιοχή ως ληστές, επιτίθενται σε χωριά, κάνοντας λεηλασίες και απαγωγές για να πάρουν λύτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.