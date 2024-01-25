Αστυνομικοί απέτρεψαν σήμερα εμπρηστική επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ήταν γύρω στις 6:20 το πρωί (τοπική ώρα, 7:20 ώρα Ελλάδος) όταν μια 42χρονη προσέγγισε την είσοδο του συγκροτήματος όπου στεγάζεται η πρεσβεία του Ιράν, στη συνοικία Στέγκλιτς-Τσέλεντορφ της γερμανικής πρωτεύουσας. Κρατούσε κάνιστρο με βενζίνη, το οποίο επιχείρησε να αδειάσει στην πύλη.

Δύο αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις της, την ακινητοποίησαν προτού αδειάσει όλο το περιεχόμενο. Σε μια ύστατη προσπάθεια να φέρει εις πέρας την εμπρηστική επίθεση που σχεδίαζε, η 42χρονη πέταξε έναν αναπτήρα στο σημείο, χωρίς όμως να προκληθεί πυρκαγιά.

Η συλληφθείσα είναι ιρανικής καταγωγής, υπογραμμίζει η αστυνομία του Βερολίνου, η οποία δεν έχει εξακριβώσει ακόμη το κίνητρο της απόπειρας εμπρησμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

