Τουλάχιστον 4 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Ινδία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών στο κρατίδιο Τελενγκάνα της Ινδίας.

Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα.

«Ένας αντιδραστήρας εξερράγη και όσοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση εκσφενδονίστηκαν από το ωστικό κύμα», είπε αξιωματικός της αστυνομίας στο PTI News. «Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί τέσσερις θάνατοι, ενώ 10-15 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι κινητοποιήθηκε άμεσα μια ομάδα 40 διασωστών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι οι εγκλωβισμένοι έχουν διασωθεί». Σημείωσε ότι μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας SB Organics, στην οποία ανήκει το εργοστάσιο.

Διενεργείται έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης, καθώς και εάν προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.