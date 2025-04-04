Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Another night of hell in Kharkiv. pic.twitter.com/1tZvZa7iqa April 3, 2025

Τα πτώματα τριών ανθρώπων βρέθηκαν στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Άλλοι τριάντα δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στις επιδρομές των ρωσικών drones χθες βράδυ, που προκάλεσαν πυρκαγιές στον τομέα αυτόν, όπου βρίσκονται κατοικίες και γραφεία.

Russian daily attacks on Kharkiv with drones.

Residential building.

29 people injured and 2 were killed.

Second clip:

"Let me stand near Andriyko (corpse in the bag) for a bit.

This might be the last time I am seeing him. I will never see him again, fuck." pic.twitter.com/0NbUSwHlKX — Anastasiya Paraskevova (@UkrainianAna) April 3, 2025

Νέες επιθέσεις σε Ντνίπρο, Ζαπορίζια και Κίεβο

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνίπρο, Ζαπορίζια και σε αυτή του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έκαναν επίσης λόγο για ρωσικές επιδρομές.

«Εσκεμμένες» επιθέσεις

Προχθές Τετάρτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε «εσκεμμένες» ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον ενεργειακών υποδομών στη χώρα του, παρότι οι δυο πλευρές στη θεωρία έχουν συνάψει έμμεσα εύθραυστη συμφωνία μερικής ανακωχής, που αφορά ακριβώς αυτές τις υποδομές.

Με τη σειρά της, η Μόσχα κατηγόρησε προχθές το Κίεβο πως επιτέθηκε «εσκεμμένα» σε ενεργειακές υποδομές δυο φορές στην παραμεθόρια περιφέρεια Κουρσκ.

Οι δυο εμπόλεμες χώρες ανέφεραν ότι διαβίβασαν στην Ουάσιγκτον πληροφορίες για τις «παραβιάσεις» από την άλλη πλευρά του μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πικρές έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Σαουδική Αραβία.

Όμως χωρίς χρονοδιάγραμμα ως προς την εφαρμογή του, ούτε όρους ή μέθοδο επιτήρησης, κι οι αντιμαχόμενοι αλληλοκατηγορούνται έκτοτε για παραβιάσεις της συμφωνίας, εξ ορισμού περιορισμένης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.