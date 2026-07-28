Έπαινοι Τραμπ για Τουρκία και Ερντογάν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε την υποστήριξη στην Τουρκία χαρακτηρίζοντάς την «έναν σπουδαίο σύμμαχο» και υποσχέθηκε ότι καμία χώρα δεν θα υπαγορεύει τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ.

Αγνόησε τις αντιρρήσεις του Ισραήλ σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από την συνάντηση του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

Πνεύμα ικανοποίησης στην Τουρκία από τις επαινετικές δηλώσεις Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και την απόρριψη των ισραηλινών αντιρρήσεων για πώληση F-35 στην Άγκυρα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αγνόησε χθες την αντίρρηση του Ισραήλ σε πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε την Τουρκία ως «έναν σπουδαίο σύμμαχο» και επέμεινε ότι καμία χώρα δεν θα υπαγόρευε τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: Deutsche Welle

Τραμπ: Κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιονΑπαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αντίρρηση του Ισραήλ σε μια πιθανή συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ. «Η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος», δήλωσε ο Τραμπ. «Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι». Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν από την Ουάσινγκτον προς το Μίσιγκαν, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν ως φίλο και επανέλαβε ότι οι αποφάσεις για τις πωλήσεις όπλων στις ΗΠΑ θα λαμβάνονται αποκλειστικά από την Ουάσινγκτον. Αναγνώρισε τις γνωστές διαφορές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει μια ισχυρή χώρα με ισχυρό στρατό, περιγράφοντας τις ένοπλες δυνάμεις της ως άρτια εξοπλισμένες και από τις ισχυρότερες στην περιοχή.Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον έπαινό του για τον ρόλο του Ερντογάν στη Συρία, λέγοντας ότι κατά την εκτίμησή του ο Τούρκος ηγέτης χειρίστηκε το ζήτημα αποτελεσματικά. Δηλώνοντας ότι η επίσκεψή του στην Άγκυρα πήγε πολύ καλά, ο Τραμπ είπε ακόμα πως η Τουρκία είναι μια υπέροχη και πολύ ισχυρή χώρα. «Έχουν έναν υπέροχο στρατό, έναν πολύ μεγάλο και ισχυρό στρατό και πολύ σπουδαίο εξοπλισμό», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

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