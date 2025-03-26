Σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στην πόλη Κρίβι Ριχ - Drones και σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον του ουκρανικού λιμανιού της Μικολάιφ στη Μαύρη Θάλασσα και της Κρίβι Ριχ, με Ουκρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχθεί η πόλη αυτή στη διάρκεια του πολέμου.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν χθες Τρίτη σε συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την αναστολή των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα και εναντίον των ενεργειακών υποδομών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πότε και πώς θα τεθούν σε ισχύ.

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ δήλωσε ότι νωρίς σήμερα το πρωί σημειώθηκαν έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην πόλη, ενώ νωρίτερα ο κυβερνήτης της επαρχίας είχε επισημάνει ότι επτά drones καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Εξάλλου η Ρωσία επιτέθηκε εναντίον της Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και να σημειωθούν ζημιές σε κτίρια, αν και δεν υπάρχουν θύματα, επεσήμανε ο επικεφαλής της στρατιωτική διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βιλκούλ.

Several fires have already broken out in Kryvyi Rih following Russian drone strikes.



The attack is ongoing. pic.twitter.com/l5zpNYvnJo — KyivPost (@KyivPost) March 25, 2025

«Προφανώς με αυτό τον τρόπο ‘θέλουν ειρήνη’ οι κατακτητές», σχολίασε ο Βιλκούλ στο Telegram, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones εναντίον της Κρίβι Ριχ από την αρχή του πολέμου.

«Το κυριότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Βιλκούλ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι στην Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων, σημειώθηκαν 15 εκρήξεις.

While Western media is placated by Russia's pronouncements of a "ceasefire," Russians continue to carry out some of the largest drone barrages of the war against Ukraine’s civilian population.



Overnight, Russia launched its largest drone attack on the city of Kryvyi Rih since… pic.twitter.com/DwN6YMnyOq — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 26, 2025

Από την πλευρά της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 56 από τα 117 drones που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, ενώ άλλα 48 drones χάθηκαν, μια αναφορά στη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου για την εξουδετέρωσή τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία, όμως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε εννέα ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, εκ των οποίων δύο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα drones αυτά κατευθύνονταν προς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα ή απλώς περνούσαν πάνω από την περιοχή.

Επιπλέον, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε τον τραυματισμό ενός αμάχου και μικρές υλικές ζημιές σε κτίριο κατοικιών στη μεθοριακή, ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, δήλωσε ο κυβερνήτης της Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ.

Ο άμαχος νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι, διευκρίνισε ο Γκλαντκόφ στο Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πέντε drones καταστράφηκαν πάνω από το Μπέλγκοροντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

