Η Αλμπανέζε επικρίνει Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία για την πτήση Νετανιάχου

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, επέκρινε την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία επειδή επέτρεψαν στο αεροσκάφος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να διέλθει από τον εναέριο χώρο τους κατά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αλμπανέζε ανέφερε ότι «τρία κράτη-μέρη του Καταστατικού της Ρώμης άνοιξαν τον εναέριο χώρο τους στον φυγόδικο Νετανιάχου, παραβιάζοντας την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται με το ΔΠΔ», καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν «ενδεχόμενη συνέργεια».

Italy, France, Greece did it again.



Three Rome Statute parties opened their airspace to fugitive Netanyahu, in breach of their obligation to cooperate with the ICC.



I call on competent authorities to investigate possible complicity. https://t.co/YnBdboiUSU — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 28, 2026

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά την επισήμανση δημοσιογράφου ότι οι τρεις χώρες, οι οποίες είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επέτρεψαν τη διέλευση της πτήσης του Νετανιάχου, παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει σε βάρος του το ΔΠΔ από τον Νοέμβριο του 2024.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις, η Αλμπανέζε επανέλαβε επίσης την έκκλησή της για επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν είναι αργά».



Πηγή: skai.gr

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