Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει με ανακοίνωσή του την ευαρέσκειά του για την εγγραφή του όρους Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους κατέβαλλαν πολύχρονες προσπάθειες για το έργο αυτό, καθώς και στην αντιπροσωπία της χώρας με στελέχη του ΥΠΠΟ και του ΟΦΥΠΕΚΑ, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται, επίσης, στην ακάματη ανασκαφέα του Ολύμπου και πρώην Έφορο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, Έφη Πουλάκη Παντερμαλή, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία του Ολύμπου, οραματίστηκε την ένταξή του στην UNESCO και φρόντισε για την αρχαιολογική του τεκμηρίωση.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας και Λάρισας αγωνίζονται διαχρονικά για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής του Ολύμπου.»

Πηγή: skai.gr

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