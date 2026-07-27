Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο «υπαρχηγός» του

Στη σύλληψη του Εντικ που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης ''Greek mafia'', καθώς και του υπαρχηγού του «Λεωνίδα» από το Ουζμπεκιστάν, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές, απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι προκειμένου αν συλληφθεί ο άνδρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή την Κύπρο όπου αναζητείται και ως Ρώσος πολίτης να μεταφέρθει στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Η πληροφορία για τη σύλληψη έχει φτάσει στις ελληνικές αρχές στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μετά από αρκετές ημέρες έλαβε η Αστυνομία επίσημη απάντηση από το Ντουμπάι ότι συνέλαβαν τον Έντικ και τον Λεωνίδα βάσει των ελληνικών ενταλματων από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής. Ο Έντικ είναι φερόμενος εντολέας εξόντωσης τουλάχιστον τεσσάρων μελών της ''Greek mafia'' και ο «Λεωνίδας» κατηγορείται για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου γνωστού με το προσωνύμιο «Θείο Τζο», Βασίλη Ρουμπέτη γνωστού με το προσωνύμιο «Ράμπο» και Διονύση Μουζακίτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Νιόνιου».

Πηγή: skai.gr

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