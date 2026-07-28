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Παγκάκης: Προτεραιότητα το ποιοτικό εξτρέμ

Στο μεταγραφικό πλάνο υπάρχει και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, χωρίς όμως να αποτελεί άμεση προτεραιότητα - Πρώτα η πρόκριση, μετά οι επόμενες κινήσεις  

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Παναθηναϊκός

Στο «τριφύλλι» τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον επαναληπτικό με την Πάκσι.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι ζωτικής σημασίας, καθώς η πρόκριση αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν και μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό την απαραίτητη ηρεμία για τη συνέχεια. Οι «πράσινοι» περιμένουν ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να δημιουργήσει ατμόσφαιρα που θα σπρώξει την ομάδα προς την επόμενη φάση.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Μεταγραφές
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